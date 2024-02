We Expo: Campinas recebe a primeira feira canábica da região

Nos dias 2 e 3 de março, a cidade de Campinas se tornará o epicentro das discussões e da cultura relacionada à cannabis. A We Expo, primeira edição de uma feira canábica na região, promete oferecer uma experiência única em meio à natureza, em um evento de dois dias dedicado à promoção de debates, educação e entretenimento.

A We Expo foi idealizada com o objetivo de trazer uma experiência inédita para as feiras canábicas brasileiras. Inspirada nas vivências que os fundadores do evento tiveram em Amsterdam e na Califórnia, a We Expo nasceu para unir o que existe de melhor fora do País, com a atmosfera única que só é encontrada no Brasil. O evento será enriquecido com palestras e debates que contarão com a participação de especialistas em diversos setores relacionados à planta. Os temas incluem o uso medicinal da cannabis, impactos sociais, avanços nas pesquisas científicas, a evolução das políticas públicas relacionadas à cannabis, entre outros; recebendo palestrantes que vão desde médicos, políticos e advogados a pesquisadores e empreendedores da indústria.

Marcelo Freire, um dos organizadores da We Expo, destaca que o evento tem como objetivo central promover discussões construtivas sobre a planta e promover um dia repleto de cultura e diversão. “Além de expositores, palestras e workshops, contaremos com uma programação cultural diversificada, incluindo shows de diversos artistas do reggae, rap, rock e eletrônico nacionais, entre eles a banda Mato Seco, apresentação de stand up comedy, tatuagem, graffiti, desfile de roupas, praça de alimentação e muito mais”, enfatiza Freire.

O organizador complementa que a We Expo será uma oportunidade única para a construção de redes de contatos e interações entre profissionais, pesquisadores e membros da sociedade civil interessados na temática, com uma área exclusiva no evento para fomentar o networking entre marcas, empresas e palestrantes presentes.

Um dos principais diferenciais que a feira promete entregar ao público é uma estrutura, decoração e cenografia diferenciados. Todas as áreas do evento, como estandes, palco, área de palestras e bares, estão sendo cuidadosamente pensados para entregar uma experiência única para os convidados do evento, contando com diversas ativações de marcas distibuídas pela feira e estandes temáticos, como o Amsterdam District, inspirado em uma das cidades mais famosas do mundo, e o Santa Monica Village, idealizado a partir de referências artísticas da Califórnia.

Para completar a experiência, a feira contará com uma ampla variedade de produtos e marcas, que abrangem áreas como medicina terapêutica, moda, gastronomia, economia criativa, itens de tabacaria, entre outros.

Os ingressos para a We Expo estão disponíveis no site oficial da venda de ingressos do evento e custam a partir de R$ 60,00.

Serviço

Evento: We Expo

Data: 02 e 03 de março de 2024

Horário: 02.03 (sábado), das 12h às 22h, e 03.03 (domingo), das 11h às 22h

Local: Rua Rubens Gomes Balsas, 2.300, Joaquim Egídio – Campinas

Ingressos: R$60 (1 dia) e R$95 (pacote 2 dias) – disponíveis em https://byma.com.br/event/6553ffe2e40d9500085398fe

