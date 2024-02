Rede hoteleira da Região Metropolitana de Campinas tem melhor taxa de ocupação para janeiro desde 2019

Nova competição de kart, única oficial do interior de São Paulo, levou bom público ao Kartódromo San Marino e teve disputas intensas na pista

A primeira etapa do Campeonato San Marino Fuzzy Açaí reuniu 57 pilotos em pleno sábado ensolarado de Carnaval, 10, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. A estreia da única competição oficial de kart do interior de São Paulo não poderia ter sido melhor, com alta temperatura e muita adrenalina na pista em todas as dez categorias. A segunda etapa será no dia 16 de março.

O destaque foi a categoria F4 Graduados, que, junto com a F4 Sprinter, reuniu o maior grid da etapa, com 20 pilotos. Sobraram experiência e arrojo, com a presença de seis pilotos com títulos nacionais e sul-americanos. No final, o tricampeão brasileiro Alain Sisdeli foi o vencedor da etapa, com o também campeão brasileiro Cauã Mendes em segundo e Julio Zanotti em terceiro. Na F4 Sprinter, vitória de Flávio Neto, com Victor Bianco em segundo e João Murari em terceiro.

Na F4 Senior, Maurício Guzzo foi o campeão da etapa, com Davi Pisani em segundo e Rafael Cardoso em terceiro. Já na F4 Master, Marcelo Valle foi o vencedor, com Luiz Cervone em segundo e Paulo Rosa em terceiro. Givago Nunes em primeiro e Daniel de Sousa, em segundo, fizeram o pódio da F4 Super Senior.

Na Cadete, Thiago Baroni e José Henrique travaram intensa disputa nas duas baterias. No final, Baroni levou a melhor e foi o campeão da etapa, com José Henrique em segundo e João Lucas Costa em terceiro. Já na Mirim, Gabriel Cayres ficou em primeiro, com Rodrigo Ginato em segundo e Eduardo Fonseca em terceiro.

Nas categorias de motores 2 tempos, Fred Bueno venceu a etapa na Iame X30 Graduados, com Matheus Vaz em segundo e Pedro Corrêa em terceiro. Na Iame X30 Senior, Carlos Murari foi o campeão da etapa, com Cristiano Mantovani em segundo e Marcelo Arruda em terceiro.

Por fim, na categoria Shifter, Marcelo Arruda foi o vencedor, com Rodrigo de Giovanni em segundo e Luis Sousa em terceiro.

Público

A primeira etapa do novo campeonato contou boa presença de público, tanto no período da manhã quanto à tarde. As provas também foram transmitidas ao vivo pelo canal do Kartódromo San Marino no YouTube, pelo portal KartMotor e nas redes sociais do site Canal EiTV, atingindo a marca de 2 mil visualizações.

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí é a primeira competição oficial do complexo dedicado ao kartismo localizado em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas, com a chancela e a supervisão da FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo).

Os organizadores aprovaram a realização da primeira etapa. “Superou as nossas expectativas, pelo fato de ser uma etapa realizada no início do feriado de Carnaval. Temos certeza que o grid será ainda maior já na segunda etapa. Esse é nosso objetivo. Mas, de um modo geral, deu tudo certo e o Campeonato San Marino Fuzzy Açaí já é um sucesso”, comemorou Paulo Maso, da comissão organizadora do evento.

Prêmios

O campeonato oferece mais de R$200 mil em prêmios a pilotos e equipes, por meio de sorteios de karts zero completos, pinturas personalizadas de capacetes, entre outros. Os cinco primeiros colocados, mais o pole position de cada categoria, também recebem troféus exclusivos, no formato da árvore-símbolo do Kartódromo San Marino – que dá nome a uma das curvas do complexo –, com design especialmente criado para o evento.

A competição é dividida em dois turnos: primeiro turno, da 1ª à 5ª etapa, e segundo turno, da 6ª à 9ª etapa, com um descarte obrigatório em cada um dos turnos e pontuação dobrada na etapa final – os descartes só podem ser feitos em etapas pagas. Serão conhecidos os campeões de turno ao final da 5ª e da 9ª etapa. Os campeões gerais de cada categoria serão aqueles que somarem mais pontos nos dois turnos e também receberão troféus.

Também haverá um troféu permanente, onde serão registrados os nomes de todos os campeões gerais da competição, ao final de cada temporada, e que permanecerá em exposição na sede do kartódromo.

Patrocinadores

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí conta o patrocínio de marcas importantes, como a Fuzzy Açaí – uma das principais fabricantes de sorvete de açaí do Brasil, que pertence à Sorvetes Jundiá – e as fabricantes de chassi Mega Kart, Concept Kart, KartMini, Bravar e Thunder, além de Roger Designs, Gandolfo Estúdio e FineArt Studios, empresas especializadas na personalização de capacetes. Também apoiam o campeonato as empresas Toykids, DieselDias e Kartmachine.

