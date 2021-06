Vacinas da Janssen chegam ao Brasil

Por José Ricardo Roriz Coelho

O atual sistema tributário brasileiro é um obstáculo ao crescimento econômico e social do

País. Para as empresas, e mais notadamente para a indústria, o peso de taxas, impostos e

contribuições eleva custos e penaliza investimentos. Por estarmos próximos da realidade

que o empresariado vivencia no dia a dia, podemos afirmar que esta questão afasta o Brasil

do círculo da competitividade das maiores economias do mundo.

Neste sentido, nunca é demais reforçar: a reforma tributária é urgente, especialmente

quando adicionamos à discussão um conjunto de problemas chamado Custo Brasil.

As deficiências do sistema tributário brasileiro prejudicam profundamente o setor industrial,

que enfrenta a concorrência externa e está sujeito a cargas mais elevadas que os demais

setores. A indústria é responsável hoje por uma grande parcela da arrecadação de impostos

federais e de contribuições à Previdência.

De maneira muito resumida, a proposta de reformulação do sistema tributário brasileiro

busca simplificar a arrecadação de taxas, impostos e contribuições. Tributos, como PIS e

Cofins, seriam unificados pelo chamado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Especialmente na esfera de investimentos, é muito importante destacar que os recursos

não vão esperar o Brasil se decidir sobre o melhor regime tributário. Simplesmente, vão

deixar de existir ou vão escolher outros parceiros internacionais, deixando o empresário

brasileiro à deriva em suas necessidades de expandir os negócios.

Um fato recente causou consternação nos industriais sediados na capital paulista e

principalmente no Interior, como por exemplo, na região de Campinas. No dia 4 de maio, o

presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu extinguir a comissão de

reforma tributária que discutia, desde 2020, as alterações na cobrança de taxas e impostos

no Brasil.

Como candidato da Chapa 1 do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp),

ressalto que um assunto de tamanha relevância não pode ser negligenciado. Após a

extinção da comissão, a Câmara passou a discutir, desde o final de maio, o “fatiamento” da

reforma tributária, que traz inúmeros questionamentos e discussões.

O industrial paulista anseia por uma reforma tributária única e não “fatiada”, como querem

alguns membros do governo. Neste sentido, estamos trabalhando para que haja uma

reformulação de fato, e não apenas um carimbo de que a reforma foi votada.

Tudo o que é realizado para eliminar burocracias e aprimorar as regras é positivo no âmbito

tributário. Mas que a reforma traga eficiência e nos abra as janelas da competitividade que

tanto desejamos, em nome do desenvolvimento do País.