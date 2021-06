Após 20 dias, Lázaro é preso em Goiás

Ex-ministro do Meio Ambiente está na mira da Polícia Federal em esquema de transporte ilegal de madeira da Amazônia para o exterior

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão nesta quarta-feira, 23. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em edição extraordinária. Na mesma publicação, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite Cargo, titular da Amazônia e Serviços Ambientais, para o cargo

Ricardo Salles vinha sendo pressionado a deixar o cargo em razão de investigações de que estaria ligado a um esquema de liberação do transporte de madeira ilegal na Amazônia. Ele, inclusive, é alvo de inquérito sobre isso e teve seus celulares apreendidos após operação realizada no dia 19 de maio. A demora para entregar os celulares chegou a motivar pedidos de que ele fosse preso e afastado do cargo, o que não se concretizou até que o próprio Salles pedisse demissão em acordo com Bolsonaro.

Na investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o objetivo é apurar crimes de corrupção e facilitação de contrabando de madeira para os Estados Unidos e para a Europa.

“Estima-se que o referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos EUA e Europa, resultou na regularização de mais de 8 mil cargas de madeira exportadas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020”, informa a PF, justificando que a operação foi originada em denúncia de autoridades estrangeiras, que relataram problemas com as toras que chegavam a outros países.

Novo ministro

Joaquim Alvaro Pereira Leite, nomeado novo ministro do Meio Ambiente (MMA) no lugar de Ricardo Salles, já fazia parte do ministério. Desde setembro do ano passado, ele estava à frente da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.

Essa secretaria substituiu a de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que também era liderada por Leite. O primeiro cargo dele no ministério foi Departamento Florestal, exercido entre julho de 2019 e abril do ano passado.

Antes de ingressar no MMA, Leite foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB), uma das organizações que representam o setor agropecuário no país.

A SRB apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista, grupo composto por de mais de 200 deputados federais e senadores, e vinha demonstrando apoio à gestão de Ricardo Salles.

Em seu perfil no ministério, Leite cita que também foi produtor de café, em sua própria fazenda, entre 1991 e 2002. Ele também foi diretor da Neobrax, uma empresa do ramo farmacêutico, e consultor administrativo de uma rede de cafés e da MRPL Consultoria.

O currículo menciona ainda formação em Administração de Empresas, pela Universidade de Marília (Unimar), no interior de São Paulo, e MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo.