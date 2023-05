Unicamp realiza fórum “Ciência Aberta e Descentralização”, trazendo o tema para o cotidiano da sociedade

Além de fortalecer a rede de saúde, unidade da Rede D’Or também promove a revitalização da região central de Campinas

O Hospital São Luiz Campinas, localizado na Avenida Andrade Neves, região central da cidade, começa a funcionar nesta sexta-feira, 19.

Com 50 leitos ativos e mais de 400 funcionários diretos, a unidade inicia o atendimento ao público com pronto-atendimento pediátrico, adulto, obstétrico e ortopédico, além de exames de diagnóstico, cirurgias, partos e consultas ambulatoriais em diversas especialidades.

Em relação aos convênios, o São Luiz Campinas já possui parceria firmada com operadoras como SulAmérica, Porto Seguro e Omint, além da opção de atendimento particular. “Com a inauguração e início das operações, outras operadoras já estão conhecendo o hospital e iniciando negociações, portanto, em breve, essa lista deve aumentar”, explica Fernando De Marco, diretor Geral do hospital.

Integrando uma área com forte presença de serviços de saúde, conhecido como “quadrilátero da saúde”, o São Luiz Campinas também cumpre um importante papel socioeconômico, com a revitalização da área da antiga rodoviária, o aquecimento do comércio local e a geração de empregos.

Após a desativação da rodoviária, em 2008, houve uma degradação da região, com queda no movimento de pessoas. Agora, com a presença do São Luiz Campinas, maior hospital privado do interior do estado, o cenário é outro.

De acordo com Daniel Aranovich, diretor do Secovi, entidade representante do mercado imobiliário, já é possível observar impactos positivos, como o aumento de 20% no valor dos alugueis no último ano.

“Quando montamos um hospital, montamos um novo bairro. Em plena operação, serão mais de dois mil funcionários diretos, além do movimento de pacientes, familiares, fornecedores e terceirizados, que vão demandar diversos serviços no entorno do hospital”, destaca De Marco.

Para o diretor, “o mercado do São Luiz Campinas é o Brasil”. Isso porque o município é um dos principais polos econômicos do Estado, com fácil acesso pelo aeroporto de Viracopos. “Há ainda a tradição e presença no setor acadêmico de saúde, com importantes faculdades de Medicina como a Unicamp, PUC e Mandic. Nesse cenário, o turismo médico também é uma possibilidade”, complementa o gestor.

São Luiz Campinas inicia atendimentos nesta sexta-feira, 19

Estrutura e contrapartidas

Com investimento de R$350 milhões, o São Luiz Campinas contará com um total de 325 leitos, sendo 243 de internação adulto (dos quais 10 para maternidade), 9 de internação pediátrica, 52 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, 13 de UTI Neonatal e 8 de UTI pediátrica.

Nesta primeira fase são 161 leitos instalados e 50 operacionais, com processo de abertura gradativo.

A unidade possui 47 mil metros quadrados de área construída, onde o conforto e a modernidade estão presentes em todos os ambientes. Os 12 andares abrigarão serviços como pronto-socorro adulto e infantil, maternidade, centro cirúrgico, apartamentos para internação e ambulatórios. São mais de 40 especialidades disponíveis, entre elas neurologia, oncologia, pediatria e hematologia.

Além da revitalização do entorno, a construção do hospital também resultou em contrapartidas importantes para o município, como reforma da Policlínica Glicério (na Avenida Francisco Glicério), além do reparo e recuperação do viaduto na Avenida Lix da Cunha.

Na área de gestão e responsabilidade sustentável, compromisso da Rede D’Or, o São Luiz Campinas compensou ambientalmente uma área de 10 mil metros quadrados, o equivalente a 20% da área total do hospital, com o plantio de árvores.

