Um ano do início da vacinação contra Covid-19 em adultos

Próximo da data também tem início a imunização em crianças de 5 a 11 anos

No domingo, dia 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, recebeu a primeira vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Ela tomou o imunizante pouco após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Quem imunizou Mônica foi a enfermeira Jéssica Pires de Camargo, funcionária do Controle de Doenças e Mestre de Saúde Coletiva. Ela também imunizou a primeira criança brasileira no Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, 14. A aplicação da vacina foi simbólica, pois os postos de saúde da capital paulista e demais municípios do estado devem iniciar a aplicação a partir desta segunda-feira, 17. Em Jaguariúna, a partir desta terça, 18.

Indígena de 8 anos é a primeira criança a receber dose de vacina infantil contra Covid-19 em SP

Um ano depois do início da imunização em adultos, mais da metade desta população mundial (55%) recebeu ao menos uma dose, ou seja, mais de 4,3 bilhões de pessoas. E ao menos 44% (3,4 bilhões) estão com o esquema vacinal completo, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais dos países.

No Brasil, os dados atualizados no dia 09 mostram que já foram aplicadas 315.180.274 doses. Dados recentes do Vacina Já (desta sexta, 14), do Governo do Estado de São Paulo, revelam que 88.022.550 doses já foram aplicadas no próprio estado.

Em Jaguariúna, a vacinação teve início no dia 22 de janeiro. Naquela semana, no dia 25, Jaguariúna já havia vacinado 298 pessoas, sendo 231 trabalhadores da saúde da linha de frente de atendimento aos pacientes com Covid-19. Hoje, o quadro de profissionais que permanecem na linha de frente está 90% completamente vacinado; que inclusive é a meta do Ministério da Saúde, ter uma cobertura vacinal de 90%.

Ao todo, quase um ano depois do início, os dados revelam que o município já imunizou 113.621 pessoas, sendo 49.602 pessoas com a primeira dose, 47.232 com a segunda, 15.121 com a terceira e 1.666 com a dose única. Com isso, o município ultrapassa o índice de 82% da população completamente imunizada contra a Covid, número superior ao nacional e do Estado de São Paulo.