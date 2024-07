Secretaria de Turismo e Cultura transfere sede para o casarão da Fazenda da Barra

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Jaguariúna agora tem nova sede. As repartições da pasta foram transferidas do Parque Santa Maria para o casarão histórico da Fazenda da Barra, no bairro Guedes.

No próximo dia 18 de julho, às 19h, uma cerimônia na Fazenda da Barra irá marcar a transferência da secretaria, com a presença do prefeito Gustavo Reis, e da secretária de Turismo de Cultura, Mariana Camargo.

A solenidade integra a programação especial em comemoração aos 70 anos de Jaguariúna e vai contar com apresentações de canto, dança, teatro, literatura, entre outras, além de uma visita guiada ao casarão histórico.

“Trazer a sede da secretaria para a Fazenda da Barra é a oportunidade de dar ainda mais vida e visibilidade ao espaço. Ressignificar o espaço, ao mesmo tempo preservando a história e os saberes, faz parte do trabalho da secretaria. Quando o cidadão tem a oportunidade de visitar um espaço que é seu, que é de todos nós, geramos nele a sensação de pertencimento e podemos dar visibilidade e acesso a esse patrimônio importante que é a Fazenda da Barra para nossa querida Jaguariúna”, explica a secretária Mariana Camargo.

Com origem no século 19, a Fazenda da Barra é um dos maiores patrimônios históricos de Jaguariúna. O local foi ocupado por tropas federalistas vindas de Minas Geais durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e até hoje guarda registros do episódio. Tem as instalações abertas para visitação pública com agendamentos e monitor técnico, que explica a história da fazenda, o processo de restauro e curiosidades.

Foto – Ivair Oliveira

