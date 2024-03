São Paulo: estado vai ganhar 291 Unidades Básicas de Saúde

Para promover inclusão produtiva do campo ao copo, ação faz parte do projeto Bacias e Florestas, que atua no mapeamento, plantio e cultivo de 2 milhões de árvores nativas pelo País

Como uma empresa de bebidas, a água é a principal matéria-prima dos produtos da Ambev, que tem a preservação deste bem como uma de suas maiores metas de sustentabilidade. Melhorar de forma mensurável a disponibilidade e a qualidade da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico é o objetivo da companhia, firmado em 2018, e encabeçado pelo projeto Bacias e Florestas. Lançado há uma década no Brasil, o programa já atuou na restauração de mais de 850 hectares pelo país, somando 2 milhões de árvores nativas plantadas, o equivalente a 788 campos de futebol ou cerca de 549 árvores plantadas por dia.

O programa atua em áreas de estresse hídrico, auxiliando na restauração e na conservação de solo, florestas e vegetações nativas. A iniciativa é focada em áreas prioritárias para recarga de mananciais e preservação da qualidade de água de bacias hidrográficas, e está presente em diversas regiões hidrográficas do País. Em sua trajetória, o Bacias e Florestas já apoiou a restauração de mais de 850 hectares e a conservação de mais de 5.800 hectares de vegetação nativa em 11 municípios em bacias hidrográficas prioritárias, como as Bacias do PCJ, do Paraíba do Sul, do Rio das Velhas em Minas Gerais e Guandu, no Rio de Janeiro.

Em colaboração com as ONGs The Nature Conservancy (TNC) e World Wide Fund for Nature (WWF-BRASIL), o programa conta com diversos parceiros locais que auxiliam na implementação e sustentabilidade das ações, como prefeituras, comitês de bacia, agências de tratamento de água e institutos de pesquisa. Estes comitês atuam no melhor planejamento e implementação das ações buscando melhorar a qualidade e disponibilidade da água na região.

“São dez anos acompanhando a grandiosidade e solidez deste projeto que muda a vida de centenas de pessoas, promovendo a inclusão produtiva de parceiros que fazem parte da iniciativa atuando na preservação do meio ambiente e no futuro do planeta”, comenta Mariana Appel, Gerente de Sustentabilidade da Ambev.

O Bacias e Florestas atua em Bacias hidrográficas críticas onde a Ambev tem operações, na identificação das áreas prioritárias para recarga de mananciais e nascentes, acesso à água e na redução dos poluentes. Uma vez localizadas, a comunidade, institutos de pesquisa e governos locais são engajados na identificação dos problemas, definição das soluções e estruturação de mecanismos de governança e alavancagem de recursos.

“Muito mais do que apenas recuperar e plantar, o Bacias e Florestas age na proteção e desenvolvimentos dessas árvores nativas, garantindo seu monitoramento por vários anos o seu crescimento e papel no ecossistema. Olhamos além e garantimos que aquela área recuperada permaneça se desenvolvendo. O programa também promove a utilização de efluentes tratados para outros fins, como hortas comunitárias e projetos educacionais nas regiões atendidas”, explica a executiva.

Ao longo dos anos, o programa se expandiu para várias regiões do Brasil, sempre se adaptando às características locais. Ele está alinhado com cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo o acesso à água potável, ação contra as mudanças climáticas, proteção da vida aquática e terrestre, bem como parcerias para implementação eficaz.

