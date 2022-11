RMC será a primeira do País a realizar mapeamento genético

3 apresentações estão marcadas para esta quarta-feira, 30, a partir das 18h30

A data mais especial do ano já começa a ser esperada com muita ansiedade pelas pessoas em geral. Celebrar é palavra de ordem entre aqueles que prezam pelo Natal. Bem por isso, as apresentações que fazem menção à época já começam a invadir a região. Campinas, por exemplo, abriu a temporada de Natal com a apresentação de 2 corais no começo de novembro e encerra o mês com o Coral de Libras da Faculdade IESCAMP se apresentando nesta quarta-feira em grande estilo, a partir das 18h30, no Largo do Rosário, no palco de inauguração da vila do Papai Noel. A quarta-feira também será marcada pelas apresentações dos corais dos Colégios Raphael di Santo Mimosa, às 18h45, na Av. Baden Powell (no início da avenida do jardim do trevo) e do Vivendo e Aprendendo, às 19h, na escadaria da praça de alimentação do Shopping Unimart.

Essa não é a primeira vez que o Coral do VIVAP se apresenta em shoppings da cidade, portanto os participantes já têm uma certa experiência em interpretar as músicas e encantar a plateia. Neste ano, cerca de 6 músicas estão previstas no repertório. O coral do colégio Vivendo e Aprendendo é composto pelos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I que estudam em tempo integral. No ano passado, as crianças se apresentaram com 5 músicas no repertório. Para Maria José Di Santo Navarro, mantenedora dos Colégios Raphael Di Santo, VIVAP e da IESPECAMP, ações como essa reforçam o compromisso das instituições educacionais com a integração das comunidades. “Educar é sinônimo de agregar. Quanto mais nós pudermos levar cultura e conhecimento a todos, mais perto estaremos da nossa missão”, reforça.

Além das apresentações do mês de novembro, o Coral de Libras IESCAMP e o Coral do Colégio Vivendo e Aprendendo voltam a se apresentar no mês de dezembro, dessa vez no Shopping Unimart e no Shopping Prado. Também em dezembro, estão previstas apresentações do Coral do Colégio Raphael Di Santo, unidade Mimosa.

Sobre o Grupo Raphael Di Santo

Nossa história se constrói em 35 anos de transformação através da educação, a partir do trabalho de dezenas de pessoas que acreditam em um ensino humanizado, comprometido com a sociedade e em busca de constante construção.

Nascido de um grande sonho da nossa mantenedora, Dr.ª Maria José di Santo Navarro, o Instituto Educacional Raphael di Santo inicia suas atividades em 2001, oferecendo ensino de qualidade e em consonância com as discussões mais atuais sobre educação no Brasil, infraestrutura de primeiro mundo e preço compatível às necessidades dos pais e do Brasil. Atualmente, o grupo mantém as unidades Garcia, Mimosa e Swiss.

O RDS cresce e se desenvolve junto aos nossos alunos, acompanhando com responsabilidade e consciência as necessidades de transformação do espaço escolar para sempre oferecer um espaço de acolhimento e crescimento. Fazem parte do grupo educacional o Colégio Vivendo e Aprendendo (VIVAP) e a Faculdade IESCAMP.

