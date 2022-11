Cresce o número de casos de dengue no interior de São Paulo

Evento gratuito será realizado em Campinas nos dias 26 e 27/11 e terá campeonatos de FIFA e Counter Strike

Copa do Mundo – Com a bola rolando nos gramados do Catar, o futebol ganha ainda mais destaque e adeptos e estimula competições. Quem é fã do esporte, não mede esforços para falar sobre o tema, assistir a partidas e até mesmo participar de jogos, sejam eles presenciais ou virtuais. E é exatamente o que se espera do Campeonato e-RDS FIFA World Cup by Hazap, que está marcado para os dias 26 e 27/11, em Campinas.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, prevê uma série de atrações como competições de embaixadinha, bola no travessão, cartinha Pokèmon, pingue-pongue, just dance e uma competição de Counter Strike, o famoso CS. No local, estarão disponíveis 3 food trucks, com lanches, churrasco e doces para a consumação dos participantes. Nos dois dias, as atrações começam às 9 horas da manhã e vão até às 17 horas. No sábado, as atividades serão realizadas nas dependências do Colégio RDS Swiss e no domingo, na loja de informática Hazap, que fica ao lado.

O FIFA World Cup é uma verdadeira febre entre as pessoas que gostam de futebol. O game, produzido pela EA Sports para PlayStation 3 e Xbox 360, será alvo de disputa entre 64 alunos das unidades Swiss e Garcia durante os dois dias de evento. As finais acontecerão no domingo. Para participar, os alunos precisarão fazer uma inscrição prévia.

LEIA TAMBÉM:

O estímulo às atividades esportivas faz parte do propósito do grupo que mantém Colégio RDS Swiss. Para Seviana Navarro, mantenedora dos colégios Raphael Di Santo, o esporte ajuda a promover a união entre os alunos e as famílias e a disciplina de maneira geral. “Nós acreditamos no esporte. Prova disso, é o investimento que fazemos para manter a Arena Raphael Di Santo, um espaço importantíssimo para a realização de práticas esportivas e a socialização da comunidade”, reforça.

O Campeonato e-RDS FIFA World Cup by Hazap é uma iniciativa do Colégio RDS Swiss em parceria com a loja de informática Hazap. O evento tem como objetivo promover momentos de lazer e diversão. Enquanto a escola oferece a integração dos grupos, como parte do seu know-how, a loja oferece a tecnologia acerca do tema. “Nós estamos movimentando a comunidade do entorno e oferecendo a possibilidade de outras pessoas também desfrutarem de momentos de lazer”, explica Seviana.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui