RGE investe mais R$15 milhões em municípios atingidos pelas enchentes

Recursos são oriundos do Programa de Eficiência Energética da Aneel e beneficiarão aproximadamente 25 mil famílias

A RGE, distribuidora do Grupo CPFL no Rio Grande do Sul, destinará cerca de R$15 milhões em recursos do Programa de Eficiência Energética, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para moradores de cidades atingidas pelas enchentes no Estado. A iniciativa envolve a reforma de padrões de entrada, substituição de geladeiras, chuveiros e lâmpadas por modelos mais eficientes.

As ações serão mais concentradas na região Metropolitana e no Vale do Taquari, áreas mais afetadas. As primeiras cidades a serem atendidas com 1.900 geladeiras são: Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Encantado. As reformas de 1.900 padrões de entrada de energia acontecerão inicialmente em todos os municípios do Vale do Taquari. Os chuveiros inteligentes (trocadores de calor) serão destinados para 1 mil residências de Lajeado, Rio Pardo, Encantado e Estrela. Já as entregas de 100 mil lâmpadas LEDs ocorrem simultaneamente em todos os municípios onde estiverem ocorrendo as demais ações.

LEIA TAMBÉM:

Além de propiciar a substituição de equipamentos danificados pela enchente, a iniciativa fornecerá equipamentos mais eficientes em comparação com os que existiam, gerando uma economia anual de aproximadamente R$ 2,3 milhões na conta dos clientes beneficiados, o que seria equivalente ao abastecimento de energia um município como Encantado, por um mês.

Essas ações alinham-se com outros projetos desenvolvidos pela RGE, como o atendimento a hospitais, unidades básicas de saúde, prédios públicos e filantrópicos. “É uma estratégia crucial para o desenvolvimento econômico sustentável do território gaúcho, uma ação diretamente alinhada ao pilar Valor Compartilhado com a Sociedade do nosso Plano ESG 2030”, destaca Fabio Calvo, gerente de Serviços Comerciais da RGE. “Estamos desenvolvendo outros projetos que podem ampliar as quantidades de Uso Público CPFL equipamentos e municípios beneficiados, que devem ser anunciados ainda este ano”, reforça.

As visitas aos clientes potenciais para receber este benefício iniciam-se em setembro e os beneficiários serão prospectados sem a necessidade de cadastramento, mas por meio da base de dados da Empresa e informações fornecidas por órgãos públicos municipais.

Outras doações da CPFL – Além disso, em maio, a CPFL Energia e seu acionista majoritário, a State Grid, doaram R$ 3 milhões em produtos essenciais destinados à população afetada, como kits de geladeiras e fogões, em um esforço para mitigar os impactos imediatos dessa tragédia. Paralelamente, a RGE, por intermédio do Instituto CPFL, também integrou o total de R$ 6,2 milhões para o Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Social e Produtiva (FEAISP), por meio do repasse de ICMS.

Sobre a RGE

Responsável por distribuir 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do estado.

Os investimentos realizados pela RGE contribuem para o desenvolvimento socioeconômico de locais de fundamental importância para a economia do estado, que vão desde fortes polos turísticos, agrícolas e pecuários, até grandes centros industriais e comerciais, trazendo mais bem-estar, conforto e infraestrutura para a vida de 7,4 milhões de gaúchos.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas. O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC). A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3.

O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês. Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui