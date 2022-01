Prefeitura volta a orientar moradores sobre coleta de entulhos em Artur Nogueira

Colégio Anglo contribuirá com a preservação e manutenção do local, e ação enriquecerá aulas de educação ambiental da unidade

O Projeto Revitalizar, regulamentado pela Prefeitura de Artur Nogueira, tem incentivado moradores e empresários a colaborar com a manutenção de espaços comunitários da cidade. A iniciativa chamou a atenção do Colégio Anglo, que oficializou a adoção de uma área verde do município nesta segunda-feira, 18.

Além de contribuir para a preservação do Meio Ambiente, a ação enriquecerá as aulas de educação ambiental da unidade, uma vez que estudantes poderão ter práticas de plantio e cultivo. Com a adoção, a instituição se comprometeu de forma voluntária com a limpeza e jardinagem da área localizada na Alameda Monsenhor Padre Edisson Vieira Lício, no bairro Nova Artur – em frente ao novo espaço educacional.

O prefeito Lucas Sia (PSD) explica que a adoção de praças por instituições e empresas é uma alternativa da Administração Municipal para a preservação de áreas verdes do município. “O projeto é um ganho para todos, inclusive para o empresário que atende aos quesitos de responsabilidade social. Além de valorizar a empresa, a escola ou a associação do bairro, o programa contribui para o embelezamento da cidade e o incremento da qualidade de vida. Parabenizo ao Colégio Anglo por essa iniciativa que só tem a somar e contribuir com nossa amada Artur Nogueira”, frisa.

A diretora do colégio, Vivian Dutra, destaca que a adoção se deve ao interesse da instituição em contribuir com o desenvolvimento do município e preservação do Meio Ambiente. “Por se tratar de uma área verde, temos a intenção de dar continuidade ao projeto que desenvolvemos com os estudantes em nossa escola. Seguindo todas as orientações da Prefeitura, temos a pretensão de plantar árvores, flores e transformar esse espaço em uma praça com bancos para que nossos munícipes possam usufruir”, diz.

O termo de permissão de uso de próprio municipal foi assinado pelo prefeito Lucas Sia (PSD) e pela diretora Vivian Dutra, e o mesmo é válido por cinco anos (até 2026). Toda a ação realizada no local deverá ser comunicada à secretaria de Meio Ambiente, que se encarregará de fiscalizar os tipos de plantas a serem cultivadas na área.

PROJETO REVITALIZAR

O Projeto Revitalizar tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a outorgar permissão de uso de próprios municipais e estabelecer parcerias público-privadas com empresas e pessoas físicas do município que desejam auxiliar no processo de revitalização dos locais públicos da cidade.

Com isso, moradores e empresários podem “adotar” um espaço e propor projetos de melhorias ao Poder Executivo. De autoria do vereador Melinho Tagliari (DEM), o projeto Revitalizar, aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, busca incentivar e viabilizar ações para a conservação, execução, melhorias urbanas, ambientais, paisagística de praças, centros poliesportivos, canteiros e áreas verdes.

Conforme o decreto que regulariza o projeto, a formalização do ingresso dos cooperantes não implica qualquer autorização para o uso comercial dos próprios públicos municipais, tão pouco sua apropriação pelo particular.

Os interessados em adotar uma praça devem procurar o departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal, a fim de formalizar o pedido e se orientar sobre os procedimentos para “adoção” do espaço. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone do setor, que é o (19) 3827-9700 – ramal 9756.