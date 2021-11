Prefeitura realiza serviços de roçagem, pintura de guias e remoção de entulho

Primeira triagem será no acesso ao complexo da Red Eventos, e os outros dois em locais diferentes antes de entrar no recinto

O Jaguariúna Rodeo Festival, que começa nesta sexta-feira, 26, prepara três pontos diferentes de triagem para verificar os certificados de imunização do público. O “passaporte da vacina”, com duas doses ou dose única, é obrigatório para garantir o acesso à festa.

O documento deve estar impresso ou no aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde. O uso de máscara será obrigatório. O rodeio será o primeiro do Brasil a voltar depois da suspensão por conta da pandemia. Veja abaixo todos os protocolos contra Covid-19.

A primeira triagem estará logo na entrada do complexo da Red Eventos, onde o rodeio é realizado, que fica próxima à Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), mais conhecida como Campinas-Mogi. Neste momento, a solicitação será para que o público pegue os comprovantes e o documento com foto, deixando-os em mãos para agilizar a fiscalização.

Já o segundo ponto de controle acontece a 300 metros da entrada principal. Independentemente da forma de chegar, qualquer pessoa terá de passar por tendas onde os funcionários do festival vão verificar novamente os documentos. Por fim, o movimento de checagem será repetido na catraca, antes do visitante acessar o complexo.

As precauções são para garantir a segurança das 35 mil pessoas esperadas em cada dia do rodeio, segundo o organizador Gui Marconi. “É o primeiro grande evento desse tipo depois que os eventos param. Sentimos que há uma euforia maior das pessoas e queremos recebê-las bem, sobretudo, com segurança. Para todos possam se divertir com segurança”, disse.

Uso de máscara

O uso de máscaras continua obrigatório, de acordo com o decreto estadual que permanece em vigor. Na última coletiva do governo, o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que, no final do mês, a expectativa é que São Paulo melhore ainda mais os índices de vacinação, transmissibilidade e internações e, a partir daí, será possível estabelecer mais flexibilizações. No entanto, até agora, a determinação continua mantida.

O coordenador do comitê científico Paulo Menezes afirmou que é necessário caminhar e acredita ser possível a liberação nos próximos 20 dias. Enquanto o governo estadual adia as mudanças, os municípios devem seguir o decreto de obrigatoriedade.

A vigilância sanitária é responsável pela fiscalização e multa dos estabelecimentos e/ou cidadãos que não cumprirem as normas podem ser denunciados pelo telefone: 0800 771 3541

Os testes negativos para o coronavírus não serão cobrados e nem servirão como “passaporte para a festa”. Além disso, o distanciamento social não será exigido e o evento não terá nenhuma limitação de circulação.