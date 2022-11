Prefeitura prepara programação especial de fim de ano em Artur Nogueira

Evento acontece neste final de semana, e reunirá apresentações teatrais, shows musicais, exposições de desenhos, praça de alimentação e muito mais

A Revirada Regional de Cultura promete agitar o final de semana em Artur Nogueira. A programação recheada de atrações inclui show sertanejo e de samba, grupo de viola, apresentações teatrais, ampla praça de alimentação e muito mais.

O cronograma completo foi divulgado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O evento acontece neste sábado, 26, e domingo, 27, no Balneário Municipal.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), esta é mais uma ação da Administração Municipal para potencializar e valorizar a cultura de Artur Nogueira, além de proporcionar aos moradores e visitantes momentos de lazer e recreação. “Nossa cidade é rica em arte e, entres os dias 26 e 27, a população poderá conhecer o trabalho dos nossos artistas. A revirada será uma grande vitrine regional”, destaca o chefe do Executivo.

O evento conta recursos do Fundocamp através da Agencia Metropolitana de Campinas (Agemcamp), do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC), com apoio do Governo do Estado de São Paulo.

Oficinas culturais

O secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, conta que a revirada reunirá exposições de pinturas e desenhos, além de apresentações teatrais. As atrações foram produzidas e ensaiadas ao longo do ano durante as aulas das oficinas do Centro Cultural Tom Jobim. As ações encerram as atividades de 2022, e são lideradas pelos professores André e Heloisa (teatro), e Aquino (Desenho e Pintura).

O evento também contará com um Kids Park (parque infantil com brinquedos infláveis) e um mini sítio, totalmente gratuitos. Haverá também praça de alimentação, montada pelos feirantes e ambulantes do município.

Programação

Sábado, 26 de novembro

14h – Kids Park, mini sítio, exposição de quadros do artista KS Green Art e dos trabalhos dos alunos da Oficina Cultural de Desenho Livre (Prof. Aquino)

14h30 – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro II Professora Heloísa com a peça A Última Cartada

15h – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro I Professor André com a peça A Rainha Formiga Má e as Cigarras Cantoras

15h30 – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro II Professora Heloisa com a peça Ratinbum Pararatimbum.

16h – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro II Professora Heloísa com a peça A Última Cartada

16h30 – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro I Professor André com a peça A Rainha Formiga Má e as Cigarras Cantoras

17h – apresentação dos alunos da Oficina Cultural de Teatro II Professora Heloisa com a peça Ratinbum Pararatimbum.

19h30 – Apresentação musical com cantor Tomás de Aquino – MPB

20h30 – Grupo Velho Samba – Samba Raiz e Clássicos do Samba

22h30 – Encerramento

Domingo, 27 de novembro

10h – Kids Park, mini sítio, exposição de quadros do artista KS Green Art e dos trabalhos dos alunos da Oficina Cultural de Desenho Livre (Prof. Aquino)

15h – Apresentação do Grupo Folia de Reis Luz Divina de Artur Nogueira

15h45 – Projeto Fanfarra Infantil das Escolas Municipais Aparecida Dias dos Santos e Francisco Cardona

16h – Orquestra de Viola Caipira de Holambra

18h – Apresentação musical com Ramon e Rodolfo – Sertanejo

20h – Encerramento

