Prefeitura de Jaguariúna distribui ingressos para a população acompanhar o Papai Noel na Maria Fumaça

Jaguariúna fechou o mês de outubro com a criação de mais 128 vagas formais de trabalho, com carteira assinada. Com esse resultado, a cidade soma um total de 1.251 postos criados de janeiro a outubro deste ano, registrando saldo positivo em todos os meses.

Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta semana.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna avalia que os números estão dentro do previsto para o ano e que devem aumentar nos meses de novembro e dezembro, com as festas de Natal e Ano Novo, onde há a contratação de trabalhadores temporários.

Em todo o país, foram criados 159.454 postos de trabalho em outubro, resultado de 1.789.462 admissões e de 1.630.008 desligamentos de empregos com carteira assinada, segundo o Caged. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.320.252 novos trabalhadores no mercado formal.

CRIAÇÃO DE EMPREGOS EM JAGUARIÚNA – 2022

Mês Admissão Demissão Saldo

Janeiro 1.208 1.183 25

Fevereiro 1.276 1.223 53

Março 1.305 1.267 38

Abril 1.296 1.158 138

Maio 1.411 1.125 286

Junho 1.291 1.209 82

Julho 1.312 1.157 155

Agosto 1.352 1.207 145

Setembro 1.241 1.040 201

Outubro 1.201 1.073 128

Total: 12.893 11.642 1.251

