Dois adolescentes são apreendidos em Jaguariúna após roubo com reféns em comércio de Pedreira

A Rádio Estrela teve seus principais de transmissão de sua matriz, localizada no final da rua Vigato, ao lado do escritório da CPFL, na SP 340, furtados na noite desta quarta-feira, 30. Por consequência, o sinal da rádio segue ausente.

Foram furtados todos os cabos de alimentação do transmissor, além de danos elétricos que danificaram equipamentos internos de transmissão. A ação ocorreu por volta das 22h45.

LEIA TAMBÉM:

Conforme as imagens das câmeras de segurança, havia duas pessoas no local, uma realizando o furto e outra de moto no apoio. No momento da ação o alarme de segurança disparou e com isso os dois saíram do local deixando o prejuízo.

Com os danos aos equipamentos, a rádio estima um prejuízo hoje de R$40 mil reais entre equipamentos queimados, reparos elétricos e recolocação dos cabos e no alambrado.

Após horas do crime a Rádio Estrela segue tentando reestabelecer a normalidade dos equipamentos.

Local de acesso foi danificado para que conseguissem acesso ao transmissor

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui