Prefeitura de Artur Nogueira promove roda de conversa sobre “Dignidade Menstrual”

Cerca de 2 mil absorventes foram doados para Educação; encontro contou com presença da deputada estadual Marina Helou e da vereadora Mariana Calsa, de Limeira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, promoveu uma roda de conversa que debateu o tema “Dignidade Menstrual”, com a participação da deputada estadual Marina Helou e da vereadora Mariana Calsa, de Limeira. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira, 23, na Réplica da Estação, das 14h às 16h.

A roda contou com a presença do prefeito Lucas Sia, da primeira-dama Simone Sia, do secretário de Assistência Social Amarildo Boer, da secretária de Educação Débora Sacilotto, da secretária de Saúde Angela Pulz Delgado, da coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher Maiara Camargo Kzam, da vereadora Zezé da Saúde (PTB), da presidente do Conselho Municipal da Mulher Mayara Sia, do palestrante Drº Marcelo Dastri, do maestro Ricardo Michelino e alunos do Projeto Retreta, além de membros do Conselho Municipal da Mulher.

A primeira-dama Simone Sia lembra que “o tema afeta negativamente parte importante das pessoas que menstruam no país, inclusive em Artur Nogueira, e deve ser tratado com seriedade pelo Poder Público”. Ela acrescenta que o encontro destacou a relevância do assunto e serviu ainda para levantar planos de ações e combate à pobreza menstrual no município.

Além dos debates, o Conselho Municipal e a Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher fizeram a entrega de 2 mil absorventes à secretaria de Educação. Os itens são fruto de doações de moradores e da subseção da OAB de Artur Nogueira, e serão destinados às estudantes da rede pública de ensino.

Em seu discurso, o prefeito Lucas Sia lembrou que no atual mandato há um departamento “com os olhos exclusivamente voltados às mulheres”. “Dentro da Secretaria de Assistência Social, temos a Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher. Ela existe e está sendo utilizada. Neste governo, damos espaço, voz, apoio e amparo quando necessário para nossas moradoras”, frisou o chefe do Poder Executivo.

POBREZA MENSTRUAL

A coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher, Maiara Camargo Kzam, explica que pobreza menstrual, também chamada de precariedade menstrual, é o termo dado à falta acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação, e está relacionada à pobreza, bem como a infraestrutura do seu ambiente.

“Menstruação é algo normal para a maioria das pessoas com útero e, infelizmente algumas delas não possuem condição financeira suficiente para comprar todo mês um pacote de absorvente”, enfatizou Maiara.