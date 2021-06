Prefeitura convida artistas nogueirenses a se cadastrar no CadCultura

Investimento é de R$437.188,49 e conta com a construção de passeio com piso intertravado, instalação de playgrounds, iluminação e áreas de convivência

A Prefeitura de Artur Nogueira está dando continuidade às obras de revitalização do Córrego Cotrins que estavam paradas. De acordo com o planejamento, estão inclusos no projeto a construção de passeio com piso intertravado, instalação de playgrounds, iluminação e áreas de convivência. A verba para a execução do empreendimento foram adquiridas através de emendas e recursos estaduais.

Nesta sexta-feira, 18, o prefeito Lucas Sia (PSD) e o vereador e líder de governo Beto Baiano (Republicanos) visitaram as obras, além do secretário de Planejamento Helton Fillipini e o responsável pela pasta de Obras e Serviços Joaquim Ferreira.

O valor da obra nesta primeira fase é de R$437.188,49, que está sendo executada na Rua Raymundo Berni e no trecho entre as ruas Luiz Amaro Rodrigues Filho e Armando Beck, na região do Jardim Sacilotto. Segundo Helton Fillipini, a previsão de conclusão da primeira fase é em setembro deste ano.



“Vamos acompanhar as obras de perto. Queremos garantir que finalmente essa revitalização no Córrego Cotrins se concretize. Os moradores do bairro Sacilotto e a população em geral terão mais um local de lazer, esporte e geração de saúde”, afirma o prefeito Lucas Sia (PSD).

Lembrando que ainda está em elaboração os projetos para a implantação dos mesmos equipamentos desta área para os outros dois trechos do córrego. Os novos locais se encontram da Rua Luiz Amaro Rodrigues Filho até o final do trecho urbano do Córrego, entre os Jardins Sacilotto e Medeiros, além do trecho entre as Ruas Armando Beck e Luís Carlos Sia no Jardim Sacilotto II.



A atual obra formará um parque linear às margens do Córrego Cotrins. E o projeto das duas fases posteriores deve contemplar a adequação da drenagem de águas pluviais das ruas periféricas ao Córrego, propiciando a conservação das margens do mesmo.