Motorola abre 45 vagas para profissionais de tecnologia em Jaguariúna

Ambiente texano e churrasco na parrilla são experiências para os clientes que buscam um local que tem a cara da “Capital do cavalo”



Que Jaguariúna é conhecida nos quatro cantos como a “Capital do cavalo” nós sabemos, mas um espaço que é a cara da cidade eu te apresento: Na Lenha Steak House.

Uma casa de carnes totalmente idealizada pelos empresários Mônica e Alexandre Cunha, o Na Lenha é ideal para ter uma experiência texana.

A casa é fruto do sonho do chef Alexandre, que idealiza todos os pratos do Steak House. O sonho nasceu da sua paixão em assar carne, quando era adolescente, ao lado de seu avô uruguaio. Ele lembra que, naquela época, carne assada era uma vez por ano e, a cada ano, ele ajudava seu avô em todo o processo.

Eles assavam a carne em um estilo uruguaio, pouco conhecido, chamado parrilla. A técnica confere ao alimento um sabor muito próximo do que ele realmente tem, utilizando lenha, que vai se transformando em brasa e sendo colocada sob a grelha de maneira uniforme, fazendo com que os alimentos sejam preparados lentamente, atingindo um sabor indiscutivelmente diferenciado, devido ao processo de defumação pela lenha em brasa.

Movido pelo seu sonho e paixão, Alexandre inaugurou o Na Lenha ao lado da sua esposa Mônica. Com uma gastronomia diferenciada, o cardápio da casa oferece opções deliciosas do churrasco na parrilla. Diversos cortes de carnes são temperados e cuidadosamente preparados e servidos juntamente com uma seleção de pratos excepcionais, com acompanhamentos característicos e deliciosos. Além de diversos drinks, cervejas e sobremesas incríveis.

“Unimos a parrilla uruguaia, a decoração texana e o conhecer de carne do gaúcho. Esse é um sonho que se concretizou e vem crescendo”, afirma Mônica.

E, apesar de ser um espaço temático e com gastronomia de outra cultura, a aceitação dos paulistas tem sido excelente. “Tem pessoas de vários lugares do Estado que vem aqui. Campinas, São Sebastião da Grama, Sorocaba, Pinhal e até da Capital. Todo fim de semana o pessoal está aqui”, conta Mônica.

Ela afirma que esse resultado, além da excelência gastronômica e da experiência que o local oferece para o cliente, também é fruto do trabalho de marketing realizado nas redes sociais, que foi potencializado com o início da pandemia.

“Nossa costela entrará para história de Jaguariúna”

Atendimento

O atendimento ao cliente transforma-os em amigos do casal. “As pessoas entraram na nossa história. Temos clientes que nos trazem presente, que nos dão sugestões e a gente entende que eles querem fazer parte da nossa história”, comentam os empresários.

Exemplo disto foi quando uma cliente que viajou para o Uruguai e voltou sugerindo uma sobremesa, pois disse que era a cara do Na Lenha. O chef adaptou para a realidade da casa e hoje a panqueca de doce de leite com açúcar caramelizado é uma experiência a parte, que surgiu a partir da sugestão.

Além disso, aniversariantes são tratados de forma ainda mais especial. Eles ganham a sobremesa “Bye-bye cowboy”, que é outra diferencial na experiência em frequentar o Na Lenha.

Novidades

Para setembro está prevista a inauguração de um bar aos fundos da casa, local onde será feita a defumação das carnes. O ambiente, é claro, será todo especial no estilo texano. Aguardem mais informações nas redes sociais @nalenhasteakhouse

Na Lenha Steak House está situada na Av. dos Ipês, 1690 – Estância das Flores, Jaguariúna.