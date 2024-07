Edição julina do Baile da Terceira Idade de Jaguariúna é nesta quinta

Preparem suas roupas caipiras e ensaiem os passos de dança. Está chegando a edição especial do Baile da Terceira Idade, um dos eventos mais aguardados do ano. O Baile Julino acontece nesta quinta-feira, 25, no Salão Multimodal do Parque Serra Dourada. A entrada é gratuita.

Com início marcado para as 15h e término às 18h, o evento promete animar a tarde dos dançarinos da melhor idade com muita música, dança e alegria. “O Baile da Terceira Idade é uma tradição em nossa cidade, e a edição julina é sempre muito especial. É uma oportunidade para nossos idosos se divertirem, socializarem e manterem a saúde em dia com a dança”, disse a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Lizun.

Não perca essa oportunidade de dançar quadrilha, saborear comidas típicas e desfrutar de uma tarde repleta de diversão e confraternização. Venha se divertir e celebrar a vida no Baile Julino da Terceira Idade de Jaguariúna.

O Parque Serra Dourada fica na Rua Holambra, s/nº, no bairro João Aldo Nassif.

