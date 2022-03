LBV e PicPay mobilizam doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis

Artista estava internada em hospital em Aracaju desde o dia 11 de fevereiro

A cantora Paulinha Abelha, do grupo de forró Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, 23. Aos 43 anos, ela estava internada há dias, após problemas renais evoluírem rapidamente, atingindo o fígado e cérebro da artista, o que a levou a um quadro de coma profundo, no grau mais baixo da Escala de Glasgow – o estágio mais grave dessa métrica que avalia o nível de consciência de um paciente.

“O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje (dia 23) às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”, diz a nota de falecimento oficial, publicada pelo Calcinha Preta nas redes sociais. “Nas últimas 24 horas (ela) apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos.”

Confira a nota de falecimento

Internada desde 11 de fevereiro, depois de sentir desconforto no estômago no retorno ao Sergipe após um show em São Paulo, a cantora foi transferida ao Hospital Primavera na quarta-feira, 17, quando já estava em coma. Ainda há incerteza sobre o que ocorreu com ela.

Segundo a equipe médica que cuidou da cantora, Paulinha apresentou um grande número de toxinas no corpo, que provavelmente causaram as lesões renais, hepáticas e neurológicas.

— O que não sabemos no caso de Paulinha é o que levou o rim a inflamar, depois o fígado e, por último, o cérebro. Sabemos que um órgão inflamado levou à inflamação ao outro. A paciente apresenta um grave problema tóxico metabólico. Do ponto de vista do diagnóstico, temos um painel toxicológico e várias substâncias que estão sendo estudadas para entender o que desencadeou essas lesões — afirmou o diretor técnico do hospital, Ricardo Leite, em coletiva de imprensa nesta terça, 22.

Os médicos foram questionados, então, se os tratamentos para emagrecer feitos pela artista, especialmente aqueles envolvendo diuréticos, poderiam ser a origem do problema. Contudo, segundo eles, nenhum exame comprovou lesão renal prévia ou crônica.— A gente trabalha sim com a possibilidade de alguma intoxicação medicamentosa, existem exames em andamento nesse sentido para confirmar ou afastar essa hipótese — afirmou Ricardo Leite. — Mas hoje a resposta taxativa para a questão “Paula tem uma lesão decorrente de medicação, tratamento prévio?” nós não temos. Mas existe sim uma possibilidade nesse sentido.

A trajetória de Paulinha

A história de Paulinha Abelha se mistura com a trajetória da banda Calcinha Preta e com a história do forró nordestino. Sergipana, nascida em Simão Dias, Paulinha começou a cantar com 12 anos de idade nas cidades do interior do Estado.

A cantora fez parte de pequenas bandas de forró, como a Banda Flor de Mel e a Panela de Barro, mas o sucesso veio aos 21, quando a artista foi indicada por Daniel Diau para compor os vocais da banda Calcinha Preta, em 1998. Desde então, a cantora se tornou um dos principais nomes do forró no Nordeste.

No mesmo ano em que chegou ao Calcinha Preta, Paulinha participou da gravação do quinto álbum da banda, cantando hits como Eu Vim pra te Ver e Só Você me Faz Feliz.

A virada para os anos 2000 e a gravação do sexto álbum do Calcinha Preta consolidaram o espaço da cantora. Paulinha permaneceu no grupo por mais de 12 anos e, nesse período, gravou alguns dos principais sucessos da banda: Louca por Ti, Baby Doll, Sonho Lindo e Vem Me Deixar Louca. A cantora também é musa de uma das canções de maior sucesso do Calcinha Preta, na voz de Daniel Diau — o hit Paulinha possui mais de 16 milhões de visualizações no YouTube e foi composto por um fã em homenagem à cantora.

Após 12 anos na banda, Paulinha deixou o Calcinha Preta em 2010. Na época, casada com Marlus Viana, o casal decidiu deixar a banda e seguir com outros projetos pessoais. A vocalista retornou em 2014 e anunciou a separação em 2015, depois de 10 anos juntos. Apesar da amizade entre a dupla, o divórcio foi sofrido para os fãs, e a música de maior sucesso do casal na banda Calcinha Preta, Ainda Te Amo, com mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, voltou a ser um dos hits mais ouvidos.

Em 2016, Paulinha deixou o Calcinha Preta pela segunda vez, juntamente com Silvânia Aquino. As duas se uniram a Daniel Diau, formando um novo grupo, o Gigantes do Brasil. O projeto não ganhou força e em 2018 os três retornaram, formando quarteto com Bell Oliver.

Luta pelo amor e pela banda

O retorno à banda ocorreu perto dos 25 anos do Calcinha Preta, comemorados com a gravação do álbum visual CP 25 Anos, registrado no Miami Hall, em Aracaju. Na ocasião, Paulinha cantou a música Baby Doll, vestida com uma bandeira com as cores do arco-íris e abriu o show falando que não aceitava preconceito. A música é vista como um “hino lésbico” por falar de duas mulheres que se tocam e se amam. Desde o retorno da banda, o quarteto, que passou por dificuldades durante a pandemia, fez muitas lives.

No mesmo ano, Paulinha se casou com o modelo Clevinho Santos. Desde 2020, a cantora seguia tentando engravidar e compartilhava com os fãs em suas redes sociais que o maior sonho agora, casada e de volta ao Calcinha Preta, era a chegada de um bebê. Em um vídeo no YouTube, ela e o marido comentaram o sonho:

— Queremos compartilhar com vocês a nossa felicidade, agora só falta um bebê — comentou Paulinha, que contou com o entusiasmo do marido, Clevinho Santos. — Essa notícia do bebê não vai demorar.

O ano de 2020 também reforçou a amizade de Paulinha e Marlus, seu ex-marido. A dupla surpreendeu os fãs cantando alguns dos sucessos da banda numa live de Marlus Viana, que segue carreira solo. Os dois dançaram forró no palco e agradeceram pela amizade que ainda existe depois do divórcio.

Desde a internação, a cantora recebeu muita energia positiva dos fãs que montaram um ciclo de orações em frente ao hospital, acompanhados dos outros integrantes da banda Calcinha Preta e dos familiares da vocalista.