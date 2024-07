Jaguariúna mantém vacinação contra a gripe

As atividades acontecem nos dias 17, 19, 24 e 26 de julho, 4as e 6as feiras, no horário das 17h30 às 19h

Com o objetivo de proporcionar atividades recreativas e de aprendizagem, o CNA Jaguariúna está com inscrições abertas para seus minicursos de férias. Crianças de 5 a 12 anos de idade terão a oportunidade de participar de aulas teóricas e práticas e ainda aprender, a preparar algumas delícias como “American Pancakes”, por exemplo. Sempre utilizando a língua inglesa como ferramenta de comunicação.

LEIA TAMBÉM:

Nos dias 17 e 19 de julho o conteúdo será para as crianças de 9 a 12 anos de idade. A aula do dia 17/07 será teórica e as crianças irão aprender sobre esportes, brinquedos, cores, tempo e outros assuntos. E para completar, vão aprender como preparar seu milkshake. Já na aula do dia 19/07, irão aprender como preparar e rechear suas ‘american pancakes’. Sempre utilizando a língua inglesa.

A inscrição custa R$50 para os dois dias. As vagas são limitadas.

Já nos dias 24 e 26 de julho, a galerinha de 5 a 12 anos de idade irão participar de uma “Movie session” no dia 24/07, e no dia 26/07 de gincana com várias brincadeiras, em inglês.

A inscrição para as atividades dos dias 24 e 26/07 será gratuita para quem participou nos minicursos anteriores.

Minicursos de Férias CNA JAGUARIÚNA

Local: No CNA Jaguariúna

Data: 17 e 19 de julho

Público: Crianças de 9 a 12 anos de idade

Horário: Das 17h30 às 19h

Custo da inscrição: R$ 50,00

Vagas limitadas

Local: No CNA Jaguariúna

Data: 24 e 26 de julho

Público: Crianças de 5 a 12 anos

Horário: Das 17h30 às 19h

Custo da inscrição: Gratuita para quem participou de um dos minicursos anteriores

Vagas limitadas

CNA Jaguariúna: Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

WhatsApp: (19) 98924 3907

E-mail: jaguariú[email protected]

www.cna.com.br/jaguariuna

Instagram: cna_jaguariuna

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui