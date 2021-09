Jaguariúna é a cidade mais inteligente e conectada do Brasil pela 3ª vez consecutiva

Jaguariúna se mantém, pela terceira vez consecutiva, como a cidade brasileira mais inteligente e conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes. É o que aponta o ranking Connected Smart Cities 2021, promovido pela consultoria Urban Systems, que foi divulgado nesta quarta-feira, dia 1º.

A cidade também ficou na 13ª colocação no ranking “governança” e em 21ª em “tecnologia e inovação”, além de se manter no “top 20” do ranking geral (19ª posição), à frente de algumas capitais, como Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Manaus – Jaguariúna é a única cidade com menos de 100 mil habitantes a figurar entre os 20 municípios mais inteligentes e conectados do Brasil.

A cidade também manteve a sexta colocação no ranking entre os municípios do Estado de São Paulo e é a segunda mais bem colocada no ranking geral dentre todas as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), ficando atrás apenas de Campinas (8º lugar).

“Mais uma vez, Jaguariúna é reconhecida como a cidade mais inteligente e conectada do país, pelo Connected Smart Cities. Essa conquista é motivo de muito orgulho e felicidade para todos nós. Estamos no caminho certo e vamos investir cada vez mais em tecnologia e inovação, sempre pensando em como podemos melhorar a vida das pessoas”, comemora o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Jaguariúna se destaca pela implementação de projetos e ferramentas que têm como base o uso da tecnologia. Entre essas ações estão o uso de aplicativos, como o Buzão na Palma da Mão, o Cidadão Online e o CCC Jaguariúna, além dos serviços online disponíveis no portal da Prefeitura de Jaguariúna, que facilitam a vida do cidadão, reduzindo a burocracia.

O ranking foi divulgado durante evento realizado nesta quarta no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello, e da assessora da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Karina Florido Rodrigues.

Indicadores

O estudo leva em consideração 75 indicadores que têm relação com mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O conceito de “smart cities” considerado entende que o desenvolvimento só é atingido quando os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.

A edição 2021 do Ranking Connected Smart Cities coletou dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil, totalizando 677 cidades. A íntegra do Ranking Connected 2021 pode ser acessada nest link.