Feira Noturna de Jaguariúna celebra Dia dos Namorados com edição especial

A 49ª edição da Cavalaria Antoniana de Jaguariúna, que acontece no próximo dia 23 de junho, terá como ponto de partida a histórica Fazenda da Barra. O local é um dos maiores patrimônios históricos da cidade e neste ano servirá de concentração das centenas de cavaleiros que participam do evento religioso. A participação é gratuita, não sendo necessário fazer inscrição.

Este ano, o tema é “Cavalaria Consciente”, com foco em mensagens de conscientização contra os maus-tratos aos animais. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Jaguariúna destaca a importância de promover práticas respeitosas e responsáveis no trato com os cavalos, buscando sensibilizar todos os participantes e a comunidade em geral.

A participação na Cavalaria Antoniana é gratuita e aberta ao público, sem a necessidade de inscrição prévia. A organização espera uma grande adesão de cavaleiros e famílias, promovendo uma integração comunitária e celebrando a tradição local.

Primeira etapa: Fazenda da Barra

A concentração dos participantes está marcada para as 8h na Fazenda da Barra, com saída prevista para as 9h30. O percurso deve durar aproximadamente duas horas, retornando ao ponto de partida. Ao final da cavalgada, serão entregues medalhas e realizadas homenagens, reconhecendo o esforço e a participação dos cavaleiros.

Segunda etapa: Parque Santa Maria

A partir das 15h, as atividades continuam no Parque Santa Maria. O espaço oferecerá uma praça de alimentação diversificada, área kids para as crianças, além de apresentações culturais, incluindo a Orquestra Municipal de Violeiros do Jaguary e um show de música sertaneja. É importante reforçar que não será permitida a entrada de cavalos no parque, garantindo um ambiente seguro e confortável para todos os visitantes.

Foto: Ivair Oliveira

