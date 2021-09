Exposição Tarsila Para Crianças chega em Campinas

BeGreen inicia operação nesta quinta-feira, 02, com hortaliças 100% livres de agrotóxicos e economia de 90% de água na produção

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, apresenta, a partir desta quinta-feira, 02, a BeGreen (www.begreen.farm), a primeira fazenda urbana de Campinas. A novidade ocupa um espaço de 1.300 metros quadrados na Entrada das Árvores para o cultivo mensal de 2,2 toneladas por mês, ou mais de 30 mil pés de hortaliças livres de agrotóxicos, como alfaces, mostarda e agrião, que chegarão fresquinhas à mesa de centenas de pessoas. A primeira colheita oficial ocorre nesta semana. Além da fazenda, que tem visitação guiada, o local tem uma loja e uma praça, que funciona como espaço para convivência, atividades e eventos.

“Entregamos para Campinas e região uma novidade que traz alimentação saudável, promove hábitos sustentáveis, aproxima as pessoas do meio ambiente e incentiva um estilo de vida mais leve para a sociedade, conceitos que o Parque D. Pedro Shopping tem na sua missão”, explica o superintendente Marcelo Zaffalon.

As fazendas urbanas são aquelas em que os alimentos são cultivados na cidade, próximos de onde as pessoas irão consumi-los, reduzindo o tempo de transporte, a emissão de carbono pelos veículos e o desperdício gerado na distribuição. Essa é a quinta fazenda da BeGreen no Brasil. As outras quatro estão no Boulevard Shopping (Belo Horizonte); na Mercedes-Benz (São Bernardo do Campo); no Via Parque Shopping (Rio de Janeiro); e na sede do iFood (Osasco).

Tendo como pilares sustentabilidade, inovação e diversão, a BeGreen leva uma experiência sustentável para shopping centers, com atividades interativas que aproximam o público da origem dos alimentos que consome. “É o despertar da consciência sustentável em crianças e famílias para um mundo melhor, um pontinho verde no meio da cidade”, afirma o CEO da BeGreen, Giuliano Bittencourt.

O espaço conta com estufa inovadora, com tecnologia desenvolvida pela BeGreen. As hortaliças são cultivadas por meio da hidroponia: as raízes se desenvolvem na água, em soluções que recebem os nutrientes naturais necessários para que cresçam saudáveis. De forma automatizada, é possível controlar o volume da água e a nutrição nos canais das bancadas. Esta técnica gera uma economia de até 90% de água em relação ao cultivo tradicional. Um sistema de climatização de alta tecnologia permite o controle remoto da temperatura da estufa e uma produtividade 28 vezes maior.

A visitação da Praça BeGreen no Parque D. Pedro Shopping acontece de quarta-feira a domingo, das 11h às 19h30, e os ingressos custam R$ 25,00 e R$ 12,50 (meia-entrada). Já o box com hortaliças custa a partir de R$ 42,90.

Clube de assinaturas BeGreen

Os moradores de Campinas poderão comprar suas hortaliças no Parque D. Pedro Shopping ou recebê-las na porta de suas casas por meio de um clube de assinaturas, que pode ser assinado no site www.begreen.farm. Com o objetivo de impactar de forma positiva a alimentação e o estilo de vida das pessoas, a BeGreen entregará os alimentos frescos e livres de agrotóxicos semanalmente ao assinante, em uma caixa com quatro pés de alfaces e outras quatro folhosas variadas, como folhas de beterraba, mostarda e agrião, e um tempero, como manjericão, salsinha e cebolinha.

O propósito da BeGreen é transformar a cadeia de produção de alimentos, reduzindo o impacto negativo que o cultivo tradicional causa para o meio ambiente. “Ao aproximar a produção do consumidor final, nós conseguimos reduzir o desperdício de alimentos a 1% e reduzir o gasto de água em 90%. Assim, levamos verduras mais frescas, saudáveis e saborosas para os nossos clientes, causando o menor impacto ambiental possível ao planeta”, diz Bittencourt.