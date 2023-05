Ex-jogador de futsal Lenísio Teixeira faz palestra em Artur Nogueira

O novo prédio fica aberto das 8h às 20h, durante a semana; E aos sábados e domingos, das 8h às 12h

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde atendeu mais um pedido da população e estendeu o horário de funcionamento da Farmácia Municipal. A partir desta segunda-feira, 15, o prédio Clementina Cardoso de Faveri (Dona Creme) estará aberto de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h – e aos finais de semana, das 8h às 12h.

A Farmácia Municipal passou por diversas melhorias este ano. Em março foi inaugurado um novo prédio, com estrutura ampla e moderna – e agora, com a extensão dos horários, os munícipes têm maior facilidade de acesso ao serviço de saúde.

De acordo com a secretária da pasta Ângela Pulz Delgado, essa foi mais uma conquista para a Saúde de Artur Nogueira. “Após inaugurarmos o novo prédio, percebemos uma melhora significativa no atendimento prestado aos moradores, e com toda certeza, a extensão do funcionamento da Farmácia Municipal, possibilitará que o atendimento seja ainda mais eficiente”, frisou.

Parceria

Essa mudança também atende à indicação 767/2021 do vereador Beto Baiano (Republicanos), ao ver a necessidade dos moradores de Artur Nogueira. Desta forma, o chefe do Poder Executivo Municipal frisa a parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo. “Nosso alinhamento com os vereadores é muito benéfico para toda a população nogueirense”, conclui.

A farmácia

A Farmácia Municipal tem atendido milhares de moradores através da dispensação de medicamentos pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS). No espaço também são atendidos pacientes com pedidos de remédios enviados pelo Governo do Estado de São Paulo – cujo custo é elevado.

Segundo a coordenadora da Farmácia Municipal, Ana Carolina Porto, a Farmácia de Componente Especializado (alto custo) permanece com o mesmo horário – de segunda à sexta, das 7h às 13h.

“Reforçamos que a retirada de senhas será feita até às 12h30, dependendo do fluxo de movimento no dia”, destacou.

