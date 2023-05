Artur Nogueira se classifica para Segunda Fase da Taça EPTV de Futsal

Capacitação tem início nesta quarta, 17, na Carreta do Via Rápida; interessados devem confirmar inscrições com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Prefeitura de Artur Nogueira convoca os inscritos do curso de Corte e Costura – oferecido pela Carreta de Unidade Móvel do Via Rápida – a entrarem em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para confirmarem as inscrições e darem início às aulas.

A capacitação terá início nesta quarta-feira, 17, e os munícipes que se inscreveram devem ligar no telefone (19) 3827-9890 ou enviar uma mensagem no WhatsApp (19) 3827-9717.

A secretária da pasta, Tatiane Gibertoni Sia, reforça a importância do curso para a vida profissional dos moradores. “Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja se especializar ou até migrar para a área da costura. Assim, para que a capacitação seja eficiente, é importante que os interessados que já se inscreveram entrem em contato conosco nos próximos dias”, frisou.

Sobre o curso

O curso capacita o aluno a confeccionar peças, executando desde a preparação até o acabamento, com técnicas do processo produtivo da costura.

De forma prática, o aluno aprende técnicas de costura, considerando os tipos de máquinas, cuidados na operação; pregar botões; casear; técnicas de corte de tecido; unir partes cortadas e montar peças de vestuário; cálculo da quantidade de tecidos.

De forma presencial e com carga horária de 80 horas, o curso foi dividido em três turmas:

Manhã, das 08h às 12h00

Tarde, das 13h às 17h00

Noite, das 18h às 22h00

As aulas serão na Unidade Móvel Via Rápida, ao lado do Centro Cultural Tom Jobim, na Rua Ângela Peciferrari.

