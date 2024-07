Estão abertas as inscrições para os minicursos de férias do CNA Jaguariúna

As obras do empreendimento do programa MCMV já começaram

O sonho da casa própria é unanime mais de 7,7 milhões de famílias brasileiras e desde 2009, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, pela primeira vez, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) esse sonho já se tornou realidade para muitos. Desmantelado na gestão anterior, o programa foi relançado em 2023.

A nova versão contém novidades e uma das mais importantes delas é especificamente nas modalidades subsidiadas (faixa 1 de renda): serão isentos de prestações os beneficiários que recebam BPC ou sejam participantes do Bolsa Família. Para essas famílias, o imóvel será 100% gratuito.

Jaguariúna foi o primeiro município do Brasil a assinar o contrato do novo modelo MCMV, em fevereiro de 2024, e o primeiro a iniciar as obras das 115 casas populares no bairro Florianópolis, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, em junho de 2024. O empreendimento residencial “Pôr do Sol” tem investimento total de R$21 milhões e um prazo de 18 meses para a entrega, segundo a construtora.

Modelagem e renderização 3D foram elaboradas pela arquiteta e urbanista Anna Elaine Bertoldo Teodozio

O residencial “Pôr do Sol” traz uma série de comodidades e áreas comuns que visam proporcionar qualidade de vida e bem-estar para seus moradores. Entre as facilidades disponíveis estão uma área administrativa, lixeira, guarita, área comercial, salão de festas com churrasqueira, playground, bicicletário, horta, espaço fitness, praça de convívio e um encantador pequeno bosque. As casas foram projetadas com uma planta inteligente de 54,42m², que inclui garagem para até dois carros, varanda, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, quintal, além da opção de um terceiro quarto, cuja construção fica a cargo do morador.

A execução do projeto está sob a responsabilidade da Construtora Souza Araújo LTDA. O engenheiro civil Márcio Valério Gomes Jorquera é o autor e responsável técnico, enquanto a modelagem e renderização 3D foram elaboradas pela arquiteta e urbanista Anna Elaine Bertoldo Teodozio. Este empreendimento não é apenas uma conquista significativa na história de Jaguariúna, mas também um marco de esperança e realização para os futuros moradores, que finalmente concretizarão o sonho da casa própria.

