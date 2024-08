Defesa Civil de Jaguariúna emite alerta sobre risco de queimadas e cuidados com a saúde devido ao tempo seco

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do projeto “Cultura para Todos”, oferece mais uma iniciativa voltada à democratização do acesso à cultura. Nesta sexta-feira, 16, os moradores do bairro Zambom terão a oportunidade de assistir a uma sessão de cinema ao ar livre, com entrada gratuita. O filme escolhido para a exibição é a animação “Trolls 2”, uma produção que promete encantar crianças e adultos com suas cores vibrantes e trilha sonora contagiante.

O evento ocorrerá às 19h, na Rua Francisco Bodini Neto, ao lado do parquinho do bairro. Não há necessidade de retirada de ingresso. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, para levar atividades culturais às diversas regiões da cidade, ampliando o acesso da população a momentos de lazer e entretenimento.

O projeto “Cultura para Todos” foi criado com o objetivo de descentralizar as atividades culturais em Jaguariúna, proporcionando a todos os cidadãos, independentemente da localização, a oportunidade de participar de eventos culturais de qualidade.

Com iniciativas como esta, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção da cultura e do lazer acessíveis a todos, fortalecendo os laços comunitários e garantindo que ninguém fique de fora das ações culturais da cidade.

