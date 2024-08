Cultura realiza sarau de bateria com alunos da Escola das Artes no Teatro Municipal

A Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna foi um sucesso, arrecadando aproximadamente 12 mil peças, entre roupas, cobertores, calçados e acessórios. Com o slogan “Sua solidariedade aquece a vida”, a iniciativa mobilizou a comunidade local e demonstrou a força do espírito solidário da cidade.

A campanha, que visa atender as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno, recebeu um grande apoio da população. A contribuição generosa dos moradores de Jaguariúna garante que muitas famílias possam enfrentar a estação fria com um pouco mais de conforto e dignidade. O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Jaguariúna realizam a distribuição das doações para garantir que as peças cheguem às mãos de quem mais precisa.

Flora Reis, presidente do Fundo Social de Solidariedade, expressou sua gratidão pelo engajamento da população jaguariunense. “A participação de todos foi fundamental para o sucesso desta campanha. Cada peça doada representa um gesto de carinho e solidariedade que faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. Agradecemos a todos que contribuíram e ajudaram a aquecer a vida de muitas pessoas neste inverno”, afirmou Flora Reis.

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna é uma instituição que promove diversas ações e campanhas para apoiar a população em situação de vulnerabilidade social, oferecendo suporte e auxílio em momentos críticos, como o inverno. Além da Campanha do Agasalho, o Fundo Social também promove o Jaguariúna Solidária e a realização de diversos cursos profissionalizantes gratuitos.

A sede do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna fica na Rua Cândido Bueno, 792. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.

