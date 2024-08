“Cultura a Gosto” agita o Morro do Cristo neste final de semana com muitas atrações

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira, promove neste sábado, e domingo, dias 17 e 18, o evento “Cultura a Gosto”, no Complexo Turístico do Morro do Cristo com muitas atrações e entrada gratuita para a população. O evento foi preparado para agitar e aquecer os pedreirenses e visitantes, com uma programação para toda família, em um ambiente alegre e descontraído.

“Com certeza será uma experiência única e inovadora unindo arte e o melhor da gastronomia de rua. É a chance de experimentar novos sabores com os Foods Trucks”, ressalta a secretaria.

No sábado, 17, a programação tem início às 16h, com apresentação de dança com academias e escolas convidadas, sendo: Cia Body & Dance, Studio de Dança Márcio Dias e Ophicina da Dança; 16h45 – Aula aberta de ritmos com o professor Robson Mano, coreógrafo da cantora Cláudia Leite; 18h30 – Música ao Vivo com a dupla sertaneja Mateus Calió e Gustavo Mosca.

O “Cultura a Gosto” tem sequência no domingo, 18, com o tradicional Festival de Pipas, das 8h às 12h; 16 horas – Apresentação de Dança com academias e escolas convidadas, sendo: Cia Body & Dance, Corpo e Artes; Studio de Dança Márcio Dias e Ophicina da Dança; 18h30 – Música ao Vivo com o cantor Diego Alone.

Nos últimos anos, desde que o município foi guindado à categoria de Cidade de Interesse Turístico (MIT), o segmento do turismo tem recebido inúmeros investimentos, pois representa desenvolvimento, gera empregos e renda. Por isso, tem merecido uma atenção especial da administração, que visa o fortalecimento do setor e consequentemente abrindo novas perspectivas a outros blocos produtivos locais.

As obras introduzidas no Complexo do Morro do Cristo ajudaram a fomentar as mais variadas atividades. Foi um ousado projeto de revitalização com recursos por convênios assinados entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Esse trabalho trouxe melhorias na infraestrutura, além de novas opções para o lazer e entretenimento.

