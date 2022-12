Cuidados com crianças na internet nas férias

A premiação reconhece as melhores empresas e práticas na Black Friday nacional por meio de votação popular

A Casas Bahia é a grande vencedora do 6º Prêmio Black Friday de Verdade, na categoria Móveis e Decoração, na edição 2022. A premiação tem por objetivo reconhecer as melhores empresas e práticas da Black Friday nacional, por meio de votação popular.

“A Black Friday está entre as datas mais importantes para nós ao longo do ano e todo nosso time se dedica para oferecer as melhores ofertas e garantir a excelência em toda jornada de compra do consumidor. Receber este prêmio é resultado de muito trabalho e confirma a satisfação dos brasileiros com a nossa marca”, comenta Bruno Bolanho de Jesus, Gerente Executivo de Marketing da Via, dona da rede varejista.

O Prêmio Black Friday de Verdade é realizado pela agência Proxy Media e tem abrangência nacional, com votos de brasileiros de todas as regiões do país. Neste ano a Casas Bahia competiu na categoria Móveis e Decoração com as marcas MadeiraMadeira, Mobly, Tok&Stok e Camicado.

Black Friday 2022

Para a Black Friday deste ano, a Casas Bahia uniu dois grandes craques nacionais. Ao lado do atacante Vinícius Jr, o CB, personagem virtual da rede, anunciou aos consumidores ofertas antecipadas e ainda promoveu ações promocionais que foram um sucesso de vendas em todo Brasil.

Durante a divulgação da “Gol de Pix Black”, a Casas Bahia vendeu 2 mil itens com o selo de Pix igual ao valor do produto. Por exemplo, ao comprar uma pack da cerveja Corona no valor de R$40, o consumidor recebeu o valor de volta por meio de um depósito em Pix na sua conta banQi após a vitória do time nacional no dia 28 de novembro.

