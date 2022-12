Black Friday 2022: Pix representa mais de 60% dos pagamentos de fretes no e-commerce

Na virada para 2022, as famílias que alugaram apartamentos com 3 dormitórios em cidades do Litoral Norte gastaram, em média, R$1.050,00 por dia com essa locação. Mas para este final de ano, os valores estão bem mais altos: o aluguel/dia para esse mesmo padrão de imóvel sai, em média, a R$3.110,00, um aumento de 196,19%.

Essa foi a maior alta encontrada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP (CRECISP) em pesquisa realizada com 28 imobiliárias que trabalham com locação de temporada, nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Ainda nos municípios do Litoral Norte, o levantamento do CRECISP também verificou que estão mais caras as diárias de locação de casas de 3 e 4 dormitórios e de apartamentos de 2 dormitórios. Somente as casas e apartamentos com 2 e 1 dormitórios, respectivamente, apresentaram preços mais em conta para as festas de final de ano comparados aos do ano passado.

Nas cidades do Litoral Central, como Santos, Guarujá e São Vicente, a locação de temporada registrou aumentos que variaram de 4%, para apartamentos de 1 dormitório, a 165%, para casas com 2 dormitórios. Só estão mais baratos os imóveis maiores, com 4 dormitórios. As casas, que custavam R$2.500,00 no Réveillon de 2022, agora saem, em média, por R$ 1.650,00, uma redução de 34%. E os apartamentos, que tinham diárias médias de R$ 1.000,00 nesse período, hoje custam R$800,00 por dia (-20%).

Nas cidades que compõem o Litoral Sul, os turistas só vão pagar mais caras as diárias, se estiverem buscando casas de 3 dormitórios, que custavam R$788,00 em 2022 e agora saem por R$1.197,00 (alta de 51,90%). Os demais tipos de imóveis encontrados para locação nessa região pela Pesquisa CRECISP registraram valores mais em conta para as festas deste final de ano, com descontos que variaram de -17,80% a -50,27%.

“Essa é a época em que o Litoral Paulista recebe o maior número de turistas, que buscam praias limpas, em sua maioria, festas e queima de fogos bem organizadas, além, é claro, de diárias com preços acessíveis”, pontua o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.

Viana alertou, no entanto, que é essencial tomar as devidas precauções no momento de alugar o imóvel, evitando anúncios de particulares. “Nas imobiliárias que atuam com esse tipo de locação, os turistas podem se sentir mais bem amparados, por meio da assinatura de contratos que garantam a boa qualidade do imóvel alugado. Nesse período, os estelionatários estão de plantão, esperando para se valerem da boa-fé daqueles que só procuram por alguns dias de tranquilidade ao lado de suas famílias. Todo cuidado é pouco”.

