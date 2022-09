Bio Mundo inaugura nova loja no Cambuí

Inaugurado em 2011, complexo se consolidou como centro esportivo, é polo gerador de empregos diretos e indiretos e vem promovendo melhorias para se consolidar como polo turístico da Região Metropolitana de Campinas

O Kartódromo Internacional San Marino, localizado no distrito de Betel, em Paulínia, completa 11 anos de fundação neste mês de outubro como centro esportivo consolidado, polo gerador de empregos, e vem promovendo mudanças para se consolidar como polo turístico da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Além de ser sede de 21 equipes de kart e de 54 campeonatos fixos e eventuais, que utilizam a pista e estrutura para treinos e competições, o complexo implementou um espaço externo para eventos com quiosque, churrasqueira, fogão à lenha, utensílios e eletrodomésticos desde o final de 2021, oferecendo estacionamento para 200 veículos gratuito.

De sua estrutura ainda fazem parte um restaurante e varanda de 500 m² com vista panorâmica para a pista, ambos preparados para receber festas, eventos e confraternizações para até 1.500 pessoas.

O diretor do Kartódromo Internacional San Marino, Nizomar Andrade, destaca o orgulho da trajetória do centro esportivo e a nova frente do complexo como opção turística na região.

“Muitos pilotos profissionais frequentam nossa pista e eles comentam com a gente sobre a boa estrutura que oferecemos, o que nos deixa orgulhosos e nos motiva a fazer sempre o melhor. E, desde o ano passado, estamos apostando nessa infraestrutura para oferecer novas opções de entretenimento, com espaço de eventos e uma ampla área verde. Convido a todos a conhecer o kartódromo, que é uma ótima opção para passar um dia diferente”, ressalta.

Centro de excelência consolidado para o kartismo

Ajudar na formação e profissionalização para o kartismo é o principal objetivo do Kartódromo Internacional San Marino. Tanto que foram contabilizados 27 títulos de relevância nacional e internacional, até o final de 2021, obtidos por pilotos profissionais que já treinaram, ainda treinam ou que atuam como treinadores no complexo, levando-se em conta apenas o Brasileiro de Kart, a Copa Brasil de Kart e o Sul-Americano de Kart.

O Kartódromo San Marino também possibilita a prática do kartismo aos que se apaixonam pelo esporte e não possuem kart próprio e àqueles que desejam pilotar pela primeira vez, com uma frota de 100 karts de aluguel e a disponibilização de baterias de kart para maiores de 13 anos.

Para o vice-prefeito de Paulínia, Paulo Camargo Júnior, difundir a prática do esporte é um dos propósitos mais nobres realizados pelo centro esportivo na cidade.

“É uma satisfação enorme o kartódromo estar implementado na cidade de Paulínia, o que eleva o nome da cidade, pois é um dos melhores kartódromos da região de Campinas e também uma motivação para crianças e adultos. Quem sabe saia daqui um grande piloto, como o Ayrton Senna, e venha elevar ainda mais o nome de Paulínia, não só em nível nacional como mundial”, enfatiza.

Polo gerador de investimentos e de empregos

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico de Paulínia, Sami Goldstein, o San Marino é não apenas um polo de entretenimento, como também de desenvolvimento para a cidade. “Vivemos um momento de tranquilidade política, de estabilidade, de procura por novos investimentos, de atração de empresas. Neste cenário, o kartódromo acaba sendo também um polo atrativo não apenas na questão turística e esportiva, mas também para captação de novos investimentos para nossa cidade”, declara.

Já o diretor do Departamento de Trabalho e Renda, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emerson Tofi, valoriza a capacidade geradora de empregos diretos e indiretos do complexo. “Quando a gente fala em empregabilidade e oportunidade, quando eu cheguei aqui e vi tantas pessoas trabalhando achei maravilhoso! Não é simplesmente uma empresa que fornece entretenimento e esporte, e sim empregabilidade também. E isso, para Paulínia, é muito importante, para nossa região é muito importante”, enfatiza.

Transformando pessoas e promovendo campeonatos

Joyce Floriano é uma das colaboradoras do Kartódromo San Marino, responsável pela equipe de recepção e atendimento do complexo. Ela fala do quão diferente as pessoas entram e saem do centro esportivo, depois de praticar a modalidade. “Às vezes eles chegam aqui meio bravos, até carrancudos, aí depois que eles liberam a adrenalina na pista, já saem bem animados e com outra feição, alegres, é bem diferente mesmo, e muito legal”.

Já o gerente do kartódromo, Juliano Machado, lembra que os campeonatos aumentaram expressivamente, desde o início do funcionamento do San Marino. “De 2011 até 2022 cresceu muito. Porque, quando a gente começou, eram dois campeonatos, um campeonato com karts de aluguel e outro com karts próprios. Hoje, devo ter uns 36 campeonatos só de aluguel e oito campeonatos de kart próprio”, salienta.

E nada disso seria possível sem o cuidado extremo com a segurança da frota de karts de aluguel, onde tudo começa na modalidade, conforme Luciano Machado, colaborador que faz parte da equipe de manutenção do San Marino.

“O kart andou na pista, você tem que fazer uma revisão visual e de manutenção, para que volte com segurança para a pista. Checamos freio, corrente, cabo de acelerador, cabo de freio, pastilha de freio, cubos de roda, são os itens mais importantes para a segurança dos pilotos”

Trajetória do Kartódromo San Marino

Inaugurado em 12 de outubro de 2011, o Kartódromo Internacional San Marino traz a experiência e dedicação de mais de 22 anos do fundador do complexo esportivo no automobilismo.

A trajetória do diretor do centro esportivo, Nizomar Andrade, teve início em 1994, com uma pista de mini buggy no Franca Shopping, passando depois pelo Shopping Iguatemi, em Campinas, Tropical Shopping (Araraquara), Catuaí Shopping (Londrina/PR), Uberaba Shopping (MG), Taubaté Shopping, Águas do Vale Náutico Clube Hotel (Sacramento/MG), Parque D. Pedro Shopping e estacionamento do Leroy Merlin, ambos em Campinas.

Homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) como internacional devido à infraestrutura e aprimoramento constante, o Kartódromo San Marino, cujo nome homenageia o último Grande Prêmio do tricampeão mundial Ayrton Senna, está instalado numa área de 48.400 m². A pista é totalmente iluminada, permitindo a pilotagem noturna, e equipada com torre de cronometragem e placar eletrônico.

Além de 48 boxes destinados às equipes, oferece sala de equipamentos, recepção informatizada, sala de briefing multimídia e vestiários masculino e feminino com chuveiros. O complexo também abriga a fabricante de karts Thunder Technologies, numa área anexa, e duas lojas de peças para karts junto aos boxes.

Serviço

Kartódromo Internacional San Marino

Rua Armando Botasso, 1.200 – Betel/Paulínia (SP)

F: (19)3833-1818 e WhatsApp (19) 99119-9895

https://sanmarinokart.com.br/

Foto: Vagner Ferreira

