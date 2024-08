Bares e restaurantes da região de Campinas esperam aumentar em 20% o faturamento com o Dia dos Pais

Podem participar estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; prêmios para vencedores vão de leitores de livros digitais a notebooks

As secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e Educação (Seduc) do Estado de São Paulo divulgam nesta quinta-feira, dia 1º, o regulamento do Concurso de Redação Adapta Escola SP: Mudanças Climáticas e as Ações das Comunidades Escolares do Estado de São Paulo, lançado durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. O concurso visa promover nas escolas estaduais conscientização sobre as mudanças climáticas, incentivando a comunidade escolar a desenvolver projetos e adotar medidas que contribuam para a redução das emissões de gás carbônico e a preservação do planeta.

Para a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, o projeto vai além da questão textual: “Queremos gerar consciência e engajar os alunos para que possam, por meio de atitudes do dia a dia, fazer a diferença nas casas deles, nas escolas e na comunidade”, avaliou.

Podem participar estudantes da rede pública estadual, a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. A competição será dividida em três categorias: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5º ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série). Neste contexto, estão inseridos mais de 2,6 milhões de estudantes. Na região de Campinas, 400 mil estudantes podem participar.

As redações precisam abordar o tema “Mudanças Climáticas” e podem explorar aspectos de mitigação e adaptação, com diferentes gêneros textuais para cada categoria: os alunos de 5º ano do Ensino Fundamental devem produzir o texto, seguindo a linha “Você sabia que…”, e os das duas outras categorias (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio) têm que criar um texto dissertativo argumentativo. Essas turmas podem relatar projetos que desenvolveram na própria escola, envolvendo a comunidade.

As redações devem ser produzidas em equipe, composta por três alunos da unidade escolar, com o acompanhamento de um professor orientador. Para orientar os alunos, os professores contarão com materiais disponibilizados pela Semil no site da Educação Ambiental (semil.sp.gov.br/educacaoambiental) e serão instruídos por meio de uma live, que será realizada no próximo dia 2.

Os estudantes poderão desenvolver as redações de 5 de agosto a 4 de outubro. Nesta primeira etapa, cada unidade escolar irá formar uma comissão julgadora e escolher três redações, uma por categoria.

Depois, do dia 7 de outubro a 25 de outubro, cada diretoria de ensino irá escolher três redações, uma por categoria.

Os textos selecionados serão encaminhados para a Seduc, que vai escolher nove redações, três por categoria. Por fim, a Semil classificará esses textos em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Os critérios de avaliação da produção textual dos alunos do 5º ano levarão em consideração originalidade, capacidade de comunicação e argumentação, entendimento do gênero textual proposto, desenvolvimento do tema e qualidade da escrita e normas ortográficas e gramaticais. As redações dos estudantes do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e do Ensino Médio serão avaliadas conforme os seguintes critérios: criatividade, relevância, organização do texto, ortografia e gramática.

O resultado será divulgado no dia 22 de novembro no site das secretarias. A premiação será no dia 29 de novembro de 2024 em local a ser definido. Os prêmios serão leitores de livros digitais, tablets e notebooks.

O regulamento completo pode ser consultado na página do Centro de Referência em Educação (CRE) Mario Covas: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9390

