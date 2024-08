Bacio di Latte abre vagas de emprego em Campinas

O projeto desenvolvido pelo bicampeão mundial de motocross, Gene Fireball, acontecerá dos 13 a 15 de agosto e recebe crianças e adolescentes com TEA

O Shopping Parque das Bandeiras recebe dos dias 13 a 15 de agosto o projeto Gene Fireball Kart Terapia, que integra o esporte a sensações neurais para proporcionar uma experiência única às pessoas com TEA. Através de um kart adaptado, o piloto norte americano erradicado no Brasil, Gene Fireball – lenda do motocross – ministra aulas que integram trabalho terapêutico e educacional, buscando o desenvolvimento biopsicossocial. Nesta edição, além de instituições sociais, os frequentadores do shopping que estão dentro do espectro autista também poderão participar de forma gratuita no dia 15, das 17h às 18h, com agendamento pelo aplicativo do shopping e vagas limitadas. Para participar os clientes devem ter mais de cinco anos, devem usar tênis e estarem com os cabelos médios e longos presos no dia da diversão.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o shopping e o piloto e que já dura mais de um ano e meio. O projeto ainda levou o prêmio bronze na categoria Newton Rique de Sustentabilidade – ESG, no Prêmio Abrasce de 2024 – maior premiação de shoppings centers do Brasil.

Para o gerente de marketing do shopping, Rodrigo Cenatti, ao trazer a atividade para o estacionamento do shopping reafirma seu compromisso social na região onde está localizado. “Temos dentro da nossa companhia um pilar muito forte de inclusão. Quando conhecemos o projeto de Gene Fireball ficamos encantados com a possibilidade de proporcionar um dia de alegria e muitos aprendizados no nosso equipamento”., comenta.

O Kart Terapia proporciona a pessoas com deficiência física ou mental uma nova experiência, possibilitando experimentar novas funções e sensações neurais. O programa não está vinculado a velocidade, e sim a desenvolver funções motoras, corporais e mentais dos participantes.

Os clientes poderão dirigir o kart ao lado do bicampeão com toda a segurança, deixando a sensação de que são verdadeiros pilotos de corridas. Todos os participantes devem usar EPIs como capacetes, luvas e macacões.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.

