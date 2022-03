Avião com 132 a bordo cai na China

Um Boeing 737, da China Eastern Airlines, ia de Kunming e Guangzhou e caiu na região montanhosa de Guangxi, no sul. Ainda não há informações sobre vítimas.

Um avião do modelo Boeing 737-800 da China Eastern Airlines caiu nesta segunda-feira (21) no sul da China, segundo a agência de aviação civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas de Kunming para Guangzhou. Ainda não há informação sobre o número de vítimas.

A queda aconteceu em Guangxi, região montanhosa no sul da China, e provocou um incêndio nas montanhas, segundo a TV estatal chinesa. A agência de aviação civil da China confirmou o episódio e informou que o voo fazia a rota entre as cidades de Kunming e Guangzhou.

Fotos do local do acidente.

A aeronave, um Boeing 737-800, tem bom histórico de segurança de voo. A Boeing informou que está coletando mais informações com autoridades locais para iniciar uma investigação sobre o caso.

A TV estatal chinesa informou que a operação de resgate está a caminho do local (veja vídeo no início da reportagem). A emissora havia divulgado inicialmente que o avião transportava 133 pessoas, mas depois corrigiu para 132. Desse total, nove fazem parte da tripulação da aeronave. Não havia estrangeiros no voo, segundo a companhia. A queda aconteceu por volta das 14h30 no horário local.

Destroços do avião

A China Eastern Airlines colocou seu site em preto e branco, como costuma fazer quando há acidentes envolvendo seus aviões.

Boeing 737-800

A aeronave, um Boeing 737-800, tinha seis anos, de acordo com o site Flight Radar, que monitora voos em todo o mundo. Ainda segundo o site, o avião perdeu contato com as torres quando sobrevoava a cidade de Wuzhou, no sul do país.

Altitude do voo despencou 6.000 metros em 15 segundos

O voo estava a uma altitude de aproximadamente 8.870 metros. Apenas 15 segundos mais tarde, a altitude registrada pelo Flight Radar caiu para 2.766 metros e, 20 segundos depois, para apenas 900 metros.

A aviação civil da China é considerada uma das mais seguras do mundo, e o último acidente no país ocorreu em 2010, quando 44 pessoas morreram na queda de um Embraer E-190, da Henan Airlines, quando o voo se aproximava do aeroporto de Yichun.

As ações da Boeing caíram 8% nesta segunda-feira (21) após a notícia.