Aliados de Gilberto Kassab sinalizam candidatura a prefeito em Jaguariúna

O vereador de Jaguariúna, Ton Proêncio, possui boas relações com o Governo do Estado e afirma que a Executiva Nacional do PSD quer um candidato a prefeito no município. A legenda conta com grandes quadros políticos a nível nacional e estadual, inclusive do atual Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, grande articulador político do governador Tarcísio de Freitas.

Entretanto, Ton considera fundamental ouvir o eleitor jaguariunense, sendo lideranças religiosas, empresariais, do setor público e dos bairros. “O foco do meu trabalho enquanto parlamentar é construir um bom legado por meio do diálogo e assim reconhecer os anseios, desejos e necessidades da população”, afirma.

Neste sentido, no ano passado antes das eleições o parlamentar articulou a visita do agora eleito vice-governador, Felício Ramuth (PSD), que trocou ideias com lideranças na Padaria Gottardo e assim pode conhecer de perto as expectativas da população.

Eleições 2024

Ton está à disposição da população para disputar o pleito em 2024 com uma candidatura de centro direita, focada no fortalecimento da atividade comercial, priorizando os mais pobres por meio de programas de qualificação profissional e microcrédito. “A cidade tem crescido de maneira desordenada, colocando em risco a qualidade de vida das pessoas e os jovens precisam ter perspectiva de futuro para ficarem longe dos caminhos ruins. Eu estou à disposição para construir algo viável nesse sentido”, finaliza o parlamentar.