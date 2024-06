Ações de saúde gratuitas: Parque das Bandeiras terá seleção para tratamento odontológico infantil, vacinação e orientações de saúde para a população

Atividades da 11ª Mostra da Diversidade Sexual vão de 07 de junho a 05 de julho

O mês de junho traz muitas atrações gratuitas ligadas à Mostra da Diversidade Sexual de Campinas, que chega na sua 11ª edição. São destaques do MoDive-Se 2024 as apresentações teatrais e a exibição dos filmes selecionados, que carregam a temática LGBTQIA+. As atividades começam no dia 07 de junho, com a oficina de escrita e seguem até o dia 05 de julho. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público em geral e serão realizadas em diversos pontos da cidade.

A 11ª edição do MoDive-Se propõe uma reflexão sobre pluralidade e discute questões de gênero e sexualidade por meio de atividades paralelas, como as exposições fotográfica de profissionais da área – destacando Cíntia Antunes, Dani Braido, Luca D’Alessandro e Rodrigo Cordeiro -, além da apresentação de um espetáculo teatral inédito e oficinas de escrita e roteiro. Para Roberto Limberger, um dos produtores da mostra, essa é uma iniciativa extremamente importante para a cidade de Campinas. “Selecionamos produções de qualidade, muito bem desenvolvidas e necessárias para que a cultura seja ainda mais democrática e diversa”, pontua Roberto.

LEIA TAMBÉM:

A primeira edição da Mostra da Diversidade Sexual de Campinas foi realizada em 2014, via ProAC Edital. As demais foram feitas com editais ou de forma independente, por meio de parcerias locais com o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Prefeitura de Campinas e o Cineclube Purpurina. A 11ª edição é realizada pelo Instituto Ideia Coletiva, através do edital nº 38/2023 (Cidadania Cultural / Produção e realização de projeto cultura / Cultura LGBTQIA+) do ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo.

MoDive-Se chega a Campinas com apresentações culturais e oficinas gratuitas

Data: de 07/06 a 05/07

Programação:

Oficina de escrita

Data: 07/06

Horário: 10h

Local: Casa Sem Preconceitos – Rua Dr. Ricardo, 414, Centro – Campinas

Oficina on-line de roteiro

Data: de 14/06 a 05/07 (todas as sextas-feiras)

Horário: 19h30

Local: on-line

Sessão de Filmes Cineclube Purpurina

Data: 15/06

Horário: 16h

Local: MIS – Rua Regente Feijó, 859 – Centro – Campinas

Sessão de filmes com debate

Data: 19/06

Horário: 19h

Local: EMEF/EJA Maria Pavanatti Fávaro – Av. José Oliveira Carneiro, 2 – Chácara Santos Dumont – Campinas

Sessão de filmes e abertura de exposição fotográfica

Data: 20/06

Horário: 19h

Local: Fêmea Fábrica – Rua Barão de Jaguara, 576 – Centro – Campinas

Sessão de filmes e show musical

Data: 22/06

Horário: 19h

Local: Praça Bento Quirino (Praça do Sucão) – Centro – Campinas

Teatro – Espetáculo Bicha OCA

Data: 23/06

Horário: 19h

Local: CIA CENARTE – Rua Maria Soares, 198 – Vila Industrial – Campinas

Cabaré Diversidade

Data: 26/06

Horário: 20h

Local: SESC Campinas – Dom José I, 270/333 – Bonfim – Campinas

Teatro – Espetáculo Anjos de Cara Suja

Data: 29/06

Horário: 19h

Local: CIA CENARTE – Rua Maria Soares, 198 – Vila Industrial – Campinas

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui