Abertas as inscrições para escolha da Rainha da Expo Artur 2022

Evento reuniu palestra sobre empregabilidade inclusiva, apresentação do coral da Apae, e exposição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Compede)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Compede), realizou um ato em comemoração à luta pela inclusão, na manhã nesta quinta-feira, 22. O evento teve início às 8h30, na Câmara Municipal, e reuniu secretários municipais, instituições e população em geral.

Para abrir a programação, foi feita a apresentação dos membros do Compede. A presidente do conselho, Ariane Tagliaferro, explicou a finalidade do órgão municipal, bem como as políticas públicas a serem alcançadas junto ao Poder Público. Na sequência, os presentes puderam prestigiar belas canções apresentadas pelo Coral da Associação de Pais e Alunos Excepcionais (Apae).

O evento também contou com uma palestra sobre Empregabilidade Inclusiva, ministrada pela agente de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia; além do depoimento da moradora e mãe, Cristiane Baseio, que lida diariamente com as dificuldades do filho cadeirante.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, o ato serviu para unir causas e ressaltar o apoio da Prefeitura na luta constante pela inclusão. “Sabemos que há muito a ser realizado através de projetos e políticas públicas. O conselho foi criado para dar voz a essa população e apoiar a luta por um município cada dia mais acessível e igualitário. Não podemos nos esquecer de que a inclusão começa com o respeito às diferenças”, enfatizou Boer.

COMPEDE

A criação do Conselho Municipal se deu após o Projeto de Lei Nº 060/2021 – de autoria da vereadora Zezé da Saúde – ser sancionado pelo prefeito Lucas Sia. O Compede desenvolve ações como acompanhamento, monitoramento, avaliação e a fiscalização das políticas destinadas à pessoa com deficiência, por meio da articulação e diálogo.

“Nossa gestão se preocupa e trabalha a favor de todos e todas”, frisou o líder do Executivo. O Conselho é vinculado, para fins administrativos e orçamentários, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, visto que pasta é responsável pela coordenação e implementação da política de assistência social no município.

O órgão é composto de forma paritária entre a Administração Pública Municipal e a Sociedade Civil, formado por membros efetivos com os respectivos suplentes. A relação completa dos membros e outros detalhes referentes ao Conselho podem ser conferidos no Diário Oficial.

DIA DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado anualmente em 21 de setembro, foi instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

As comemorações ocorrem desde 1982 e foram uma iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes – MDPD, grupo que debate propostas de transformações sociais em prol dos portadores de deficiência há mais de 40 anos.

