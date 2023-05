Zooneses amplia serviço de captura, triagem e castração de animais de rua

A equipe de Jaguariúna conquistou cinco medalhes, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, na 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada em Itapira. Com isso, a cidade terminou a competição no 15º lugar na classificação geral, dentre 32 municípios que participaram do evento, encerrado na quarta-feira, 03, e que reuniu 2.500 atletas acima de 60 anos em 14 modalidades esportivas.

Jaguariúna ainda conseguiu classificar três modalidades (atletismo, coreografia e natação) para as finais estaduais, que serão disputadas entre os dias 03 e 09 de setembro, na cidade de São José do Rio Preto. Antes, no mês de julho, Jaguariúna participará do Festival 40+, o maior festival de dança do Brasil, que acontece na cidade de Joinville (SC).

A delegação jaguariunense – representada por integrantes do programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer – contou com 90 atletas e 12 integrantes da comissão técnica no 25º Jomi.

Foram duas medalhas de ouro: uma no atletismo, categoria C 1.200 metros, com o atleta Arnaldo Couto, e uma na natação, categoria E nado costa 25 metros, com o atleta José Fornos. Ainda teve uma medalha de prata, na coreografia categoria B, e duas de bronze: uma na natação, categoria A nado costa 50 metros, com José Carlos Pelisson, e a outra no arremesso de peso, categoria B 3kg, com Antônio José Ferreira.

Homenagem

Nesta sexta-feira, 05, atletas e comissão técnica foram recebidos em café da manhã com a presença da prefeita em exercício de Jaguariúna, Rita Bergamasco, no salão do Parque Serra Dourada. O evento contou também com a presença dos secretários de Esportes, Rafael Blanco, de Cultura, Graça Albaran, e de Assistência Social, Andréa Lizun, além de vereadores.

“Parabéns a todos vocês, atletas, professores e a todos da Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Rafael, que fazem esse programa tão importante de convivência e prática esportiva na melhor idade. E que venham novos desafios”, disse a prefeita.

“Esse evento é para parabenizar os atletas e professores e também é um momento de confraternização pelos bons resultados obtidos pela nossa equipe”, disse o secretário Rafael Blanco.

Para Lourival Gonçalves, de 77 anos, um dos atletas que integram a equipe de Jaguariúna, a convivência com os demais integrantes nas competições e no programa Viva Melhor é “maravilhosa”. “Eu não vejo a hora de vir pra cá jogar e conversar com os amigos”, disse.

Cidade amiga o idoso

Jaguariúna é um dos poucos municípios do Brasil reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Cidade Amiga do Idoso. A referência se destina a cidades que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos de idade.

Equipe de Jaguariúna conquista 5 medalhas no JOMI e classifica 3 modalidades para a final estadual

