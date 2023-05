Taça EPTV de Futsal: Artur Nogueira disputa jogo decisivo

Organizado pela Prefeitura, evento conta com 23 equipes inscritas; primeira rodada segue até domingo, 14

Os amantes do futebol podem preparar as chuteiras e toda a torcida, pois a primeira rodada do Campeonato Amador 2023 promete agitar Artur Nogueira neste fim de semana. O evento é organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude e começa neste sábado, 13, com um total de 23 equipes inscritas.

Os jogos acontecerão de forma simultânea em dois locais: Estádio Municipal Fabio Ferrari e Rubro Negra. As primeiras disputas terão início às 13h45 deste sábado, 13, e a rodada será concluída no domingo, 14, às 10h. Confira as partidas abaixo.

O prefeito Lucas Sia (PSD) enfatizou a importância do evento para o município e parabenizou todos os envolvidos. “O Campeonato Amador é mais uma oportunidade de valorizarmos o esporte em Artur Nogueira. Que essa edição seja marcante para os jogadores que darão seu melhor no campo”, destacou.

Para o Secretário de Esporte, Lazer & Juventude Caio Rodrigues, o campeonato valoriza os clubes locais e dá oportunidade para que os atletas representem o município. “Parabenizo todos os inscritos desde já. Esse fim de semana, com certeza será inesquecível para muitos”, concluiu.

Conheça os grupos

Grupo A

Revelação F.C; Irmandade F.C; União CDHU; Villa Nogueira F.C; Itamaraty F.C; U.N.E Artur F.C.

Grupo B

Pura Amizade F.C; E.C Revelação; Independente F.C; XV de Novembro; A.E Vila Nova; São João dos Pinheiros.

Grupo C

Carvão F.C; Terceira Idade F.C; Atlético Vista Alegre; Real Minas; Alquimista Sport; Juventude F.C.

Grupo D

Guerreiros União F.C; E.C Juventus; Santa Helena F.C; Café Brasil F.C; Rubro Negra.

PARTIDAS DA ESTREIA

Confira a programação completa deste fim de semana:

13 de maio (sábado), às 13h45

– XV de Novembro X E.C Revelação

Local: Est. Mun. Fabio Ferrari

– União CDHU X Revelação F.C

Local: Rubro Negra

13 de maio (sábado), 15h30

– E.C Juventus X Café Brasil F.C

Local: Est. Mun. Fabio Ferrari

– Carvão F.C X Atlético Vista Alegre

Local: Rubro Negra

14 de maio (domingo), 8h

– Guerreiros União F.C X Santa Helena F.C

Local: Est. Mun. Fabio Ferrari

– Irmandade F.C X U.N.E Artur F.C

Local: Rubro Negra

14 de maio (domingo), 10h

– Independente F.C X São João dos Pinheiros

Local: Rubro Negra

– Terceira Idade F.C X Real Minas

Local: Est. Mun. Fabio Ferrari

Aplicativo

O aplicativo Placar Esportivo, disponível para IOS e Android, deixará o torcedor 100% informado sobre o campeonato. Além de poder ver os resultados das partidas, o morador poderá conhecer a comissão técnica e atletas de cada equipe, acompanhar as suspensões, artilheiro, tabela de classificação geral, e ainda terá acesso à agenda completa do campeonato e notícias relacionadas ao evento.

Para tanto, basta acessar a loja de aplicativo do seu smartphone (App Store ou Play Store) e procurar por “Placar Esportivo”. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.

