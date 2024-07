Socorro sedia a primeira reunião do 1º COMTUR regional do Circuito das Águas Paulista

Com a regionalização do turismo cidade do interior de São Paulo será a primeira estância do Brasil a sediar evento

A cidade de Socorro, portal do Circuito das Águas Paulista receberá na próxima segunda, dia 01 de julho, às 17h, no auditório da Prefeitura, representantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTURs), prefeitos e secretários de turismo e cultura das cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e representantes da ADECAP, do SEBRAE para o primeiro encontro sobre a regionalização do turismo e do recém criado COMTUR do Circuito das Águas Paulista. O novo órgão terá importância para a difusão das ações de regionalização do turismo e da Política Nacional de Turismo.

O encontro abordará a proposta de regionalizar e ressignificar o turismo além de um único município, a fim de gerar promoção dos destinos, gestão e comercialização integrada e compartilhada, propondo um olhar para a região. Esta instância de governança regional promove a cooperação entre agentes públicos e privados contribuindo para o desenvolvimento da região. Ao integrar o poder público e a sociedade civil, a iniciativa fortalece os municípios e consolida o Circuito das Águas Paulista como uma região forte e desenvolvida.

“Estamos muito honrados por Socorro ser a primeira estância do Brasil a receber este encontro e trazer para o centro do debate questões de unificar ainda mais o turismo regional”, diz Ronaldo Aparecido Silva, presidente da ASTUR (Associação do Turismo de Socorro). “As noves cidades do Circuito das Águas Paulista têm suas peculiaridades que se complementam como destinos turísticos e que colaboração na promoção da região trazendo um turismo diversificado”, complementa o presidente.

Este é o COMTUR regional que irá atuar juntamente com o consórcio dos prefeitos do Circuito das Águas Paulista com o objetivo da realização de políticas públicas da região. Composto por um conselho eleito, recentemente, tendo como presidente, o presidente do COMTUR de Águas de Lindóia, César Eduardo dos Santos, a vice-presidente, Alessandra Caratti, secretária de Turismo de Holambra, a secretária do conselho, Mariana Camargo Bruscatto, secretária de Turismo de Jaguariúna eo interlocutor regional, responsável por toda a comunicação junto com Secretaria do Turismo do Estado São Paulo e Ministério do Turismo, o diretor gerente técnico do Circuito das Águas Paulista, Henrique Corsi serão responsáveis pelos projetos. Em conjunto com os presidentes, vices presidentes, suplentes e secretários do Circuito das Águas Paulista fazem parte deste conselho para criação das comissões que darão andamento de toda gestão dos programas a serem implementados.

O Circuito das Águas Paulista está localizado a cerca de 127KM de São Paulo Capital sendo composto por nove sendo elas: Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e cada cidade possui suas características atraindo turistas de várias partes do estado de São Paulo e Brasil.

Em uma única região é possível realizar turismo rural, aventura, histórico, gastronômico, compras, cultura. As cidades possuem diferentes paisagens com serras e planícies, estâncias hidrominerais, fazendas dos tempos coloniais, casarões e casarios. Fez parte da trilha dos bandeirantes e tropeiros e foi palco da Revolução Constitucionalista de 1932. Tem estradas de terra e asfalto para passeios de motos e bikes contemplando as mais belas paisagens. Possui uma natureza exuberante propício para o ecoturismo, muitas cachoeiras e rios. O Circuito das Águas Paulista é uma região para todos os estilos e modalidades de turismo.

