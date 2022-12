Saúde promove campanha “Fique Sabendo” para diagnosticar sífilis e HIV em Artur Nogueira

“Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento” inclui chegada do papai noel, cantata, festas solidárias, shows musicais, e muito mais

Com o objetivo de reunir as famílias e celebrar as festas de final de ano, com mensagens de paz, amor e esperança, a Prefeitura lançou a programação “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”. Com previsão de abertura no dia 2, a programação segue até 23 de dezembro com diversas atrações culturais que prometem encantar adultos e crianças, além de pontos decorados pela cidade irradiando a magia do Natal.

Serão mais de 20 dias de eventos, com apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem e convidados, festival de artes, festa solidária, cantata, chegada do Papai Noel, shows musicais, e muito mais.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida a população nogueirense a desfrutar de momentos mágicos nesse final de ano. “São atrações preparadas para divertir e emocionar a população, de forma gratuita, e em locais públicos. Que essa linda programação possa levar alegria a todos. Será um lindo presente à população”, destaca.

As decorações natalinas – com iluminação especial, elementos decorativos, casa do Papai Noel e outros -, estão sendo preparadas com muito carinho pela Administração Municipal e, em breve, poderão ser vistas nas ruas e praças de diversos pontos da cidade, além de pontos turísticos de Artur Nogueira.

Programação completa

Chegada do Papai Noel

02 de dezembro

19h até às 22h

Réplica da Estação

XV Festival de Artes

02 e 03 de dezembro

A partir das 20h

Ginásio do Clube Recreativo Floresta

2ª Feira do Pastel

08 de dezembro

08h às 23h

Rua 7 de Setembro

Festa de Natal para famílias vulneráveis

10 de dezembro

9h às 14h

Centro Pastoral da Santa Rita

Cantata de Natal

10 de dezembro

14h às 22h

Lagoa dos Pássaros

Festa da Cabocla

10 de dezembro

19h às 23h

11 de dezembro

14h às 21h

Cinturão Verde (na altura da tradicional feira de domingo na Duque de Caxias)

Cultura Rock Especial

15 de dezembro

A partir das 20h

Lagoa dos Pássaros

Show com o cantor gospel Fernandinho

16 de dezembro

A partir das 20h

Lagoa dos Pássaros

Shows musicais diversos

17 de dezembro

A partir das 19h

Lagoa dos Pássaros

Reunião de Carros Antigos

18 de dezembro

A partir das 9h

Lagoa dos Pássaros

Final da Copa do Mundo com telão

18 de dezembro

A partir das 12h

Lagoa dos Pássaros

Show com a banda Rosas de Saron

18 de dezembro

A partir das 20h

Lagoa dos Pássaros

Shows musicais diversos

19 de dezembro

A partir das 20h

Lagoa dos Pássaros

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Daniel Boaventura

20 de dezembro

A partir das 20h

Lagoa dos Pássaros

Despedida do Papai Noel

23 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Prefeitura prepara programação especial de fim de ano em Artur Nogueira

