Saúde de Jaguariúna bate recorde e aplica 2.671 doses no 1º dia de vacinação de pessoas com 18 a 24 anos contra a Covid

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna bateu o recorde na aplicação de vacinas contra a Covid-19 na terça-feira, 10, primeiro dia da imunização do público de 18 a 24 anos na cidade. Segundo a pasta, devido à grande presença de pessoas no Parque Santa Maria nesta terça, foram aplicadas 2.671 doses, o maior número de aplicações em um único dia já registrado em Jaguariúna.

Com os números desta terça, Jaguariúna agora soma 40.782 pessoas imunizadas com a primeira dose ou dose única contra a Covid (91,6% da população adulta vacinável) e 11.937 pessoas com a segunda dose (26,8% da população adulta vacinável), totalizando 52.719 doses aplicadas.

“Foi muito importante a presença em massa dos jovens de 18 a 24 anos, que vieram até o Parque Santa Maria nesta terça para receberem a primeira dose da vacina. Essa grande adesão mostra que os jovens confiam e sabem da importância da imunização. Ficamos muito felizes, pois é gratificante vermos a conscientização dos jovens e a preocupação em estarem protegidos”, diz a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h. Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda levar a ficha do cadastro impressa, para agilizar o atendimento.

Foto: Ivair Oliveira