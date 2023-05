Renovias promove 15 apresentações teatrais em sete municípios durante a programação do Maio Amarelo

Fred Bueno, de 21 anos, tem como foco os treinos físicos e técnicos em pista para tentar conquistar o título de campeão brasileiro

Vice-campeão brasileiro de kart e pole position na categoria Novatos, em 2021, o piloto campineiro Fred Bueno se prepara desde o início do ano, em Paulínia, para disputar o 58º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição, a maior e mais importante do kartismo brasileiro, será realizada entre 7 e 14 de outubro, em Nova Santa Rita (RS).

Aos 21 anos, Bueno (Scuderia Marcelino/Thunder Technology) busca o tetracampeonato da categoria F4 Graduado, na Copa F-Racers, campeonato regional sediado no Kartódromo San Marino, em Paulínia. Ele conta que, por meio da competição, vem se preparando para o principal campeonato nacional da modalidade.

“Com motores 4 tempos, a categoria é bastante disputada em Paulínia. O grid mescla pilotos amadores e profissionais, alguns desses já campeões no Brasileiro de Kart e na Copa Brasil, principais competições do kartismo nacional, o que ajuda muito no meu treinamento. Além disso, tem a preparação física, muito importante para que eu chegue ao Brasileiro na melhor forma possível. Em 2021 foi por pouco, ano passado fui o 4º melhor do Brasil, mas, neste ano, minha meta é trazer o troféu de campeão para o interior”, ressalta o piloto.

O piloto e chefe de equipe da Scuderia Marcelino, Carlos Marcelino, tem atuado fortemente na formação do piloto campineiro, desde as categorias iniciais da modalidade até o momento. Ele deposita muita confiança no talento de Fred Bueno, tanto que o mantém como treinador de cinco pilotos da equipe. “O Fred é um garoto excepcional, que desde cedo se dedica completamente ao esporte. A prova é que ele foi vice no Brasileiro de 2021 e o 4º melhor piloto do Brasil em sua categoria, no ano passado. Tenho certeza de que ainda terá muitas conquistas pela frente, no kart e, quem sabe, no automobilismo”, ressalta Marcelino.

Trajetória de Fred Bueno começou em Campinas

Nascido em Campinas, Fred Bueno começou no esporte ainda no Kartódromo do Taquaral, em 2007, na cidade que era a sede da equipe Marcelino. Iniciou na categoria Mirim (6 a 8 anos), passando pela Cadete (8 a 11 anos), até chegar às categorias Novatos e Graduados, na F4. “Meu pai me levava ao Taquaral para assistir às corridas, aí gostei e comecei com o Marcelino, onde estou até hoje. Atualmente, eu sou coach para cinco pilotos da Scuderia e ajudo na parte de organização. Tenho como metas, no kart, conquistar meu primeiro título nacional na categoria, e, no automobilismo, subir para uma categoria de carros, independentemente de qual seja, e poder viver do esporte”, revela o piloto.

Além de contar com apoios da Scuderia Marcelino e da fabricante de karts Thunder Technologies, Fred Bueno ainda é apoiado pela A Academia, por meio do preparador físico Clóvis Cavalo, Ótica Vitra e Práxis Mídia e Conteúdo. Outras empresas interessadas em patrocinar o piloto podem entrar em contato pelo (19) 97415-0189.

Piloto de Campinas mantém preparação em Paulínia para o Brasileiro de Kart 2023

