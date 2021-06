Reforma tributária é urgente, mas deve ser feita com eficiência

Com a aquisição, Nemera inicia suas operações no País e expande sua oferta de produtos e serviços para melhor atender a indústria farmacêutica da América Latina

A Nemera anunciou recentemente que fechou um acordo para a aquisição da Milfra. A Milfra, com sede em Jaguariúna, é especializada no desenvolvimento e produção de aplicadores vaginais e retais, assim como dosadores orais para o mercado farmacêutico. Uma empresa familiar fundada em 1966, a Milfra é conhecida por sua experiência e alta qualidade em moldagem e montagem de dispositivos e aplicadores.

Esta aquisição estratégica expande a presença global da Nemera na América Latina, amplia sua oferta de produtos e fornece uma base para futuros serviços de fabricação de produtos sob demanda, reforçando assim seu compromisso global de servir os mercados locais. Com a integração de uma importante fabricante de aplicadores, a Nemera agora será capaz de satisfazer as necessidades específicas de pacientes e clientes nas áreas de ginecologia e urologia do Brasil.

A Nemera nomeou Roberto Restivo como gerente geral da nova fábrica da Nemera no Brasil. Um líder internacional experiente, Roberto traz uma rica experiência em vários setores industriais, incluindo médico, plástico e aeroespacial. Roberto ocupou cargos de liderança com responsabilidade por uma ampla gama de segmentos, incluindo vendas e desenvolvimento de negócios, finanças, operações industriais e aquisições. Com o apoio dos fundadores, Roberto assegurará uma boa transição com a equipe de liderança existente da Milfra, e continuará a desenvolver e fazer crescer a equipe e os negócios locais da Nemera no futuro.

Marc Hämel, CEO da Nemera, declarou: “Esta aquisição abre novas oportunidades para a Nemera no Brasil e na América Latina em geral. Isso nos permitirá compreender e servir melhor ainda mais pacientes com necessidades diferentes. Sentimo-nos privilegiados pela oportunidade de integrar uma cultura nova e única à nossa já global empresa. Apesar da difícil situação sanitária e das restrições para viajar, já estabelecemos uma relação muito boa com a equipe de liderança da Milfra e temos uma impressão muito boa em relação à sua forte cultura e experiência empresarial”.

“Desde que começamos nossos primeiros diálogos com a equipe da Nemera, eu estava convencido de que fazer parte da família Nemera seria a combinação perfeita para Milfra. Estamos totalmente de acordo com a visão da Nemera de querer se tornar a empresa de soluções de dispositivos farmacêuticos mais centrada no paciente. Estamos felizes em unir forças com uma empresa com um propósito tão convincente; que quer fazer de tudo para atender pacientes”, acrescentou Francisco Porfirio, proprietário da Milfra.

Sobre a Milfra

Fundada em 1966, na cidade de Santo André, a Milfra foi durante muitos anos líder no fornecimento de componentes injetados para grandes indústrias do mercado eletroeletrônico. Em pouco tempo, tornou-se líder no segmento de aplicadores vaginais.

Em 2007, a Milfra ampliou seu portfólio de produtos, com a linha de dosadores orais. Seguindo sua vocação para a automação, a Milfra tornou-se líder deste mercado, desenvolvendo produtos customizados para atender às necessidades específicas de seus clientes.

Sobre a Nemera

Como empresa líder mundial em soluções de dispositivos de administração de medicamentos, nosso propósito de colocar os pacientes em primeiro lugar nos permite projetar e fabricar dispositivos que otimizem a eficácia do tratamento. Nossa parceria é completa e ajudamos nossos clientes a ter sucesso na tarefa de comercializar seus produtos. Desde a estratégia inicial de criação de dispositivos até a fabricação de última geração, estamos comprometidos com os mais altos padrões de qualidade.

Somos ágeis e temos a mente aberta, trabalhamos com nossos clientes como colegas. Juntos, fazemos de tudo para cumprir nossa missão. Para mais informações, acesse www.nemera.net