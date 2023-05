Rede elétrica de Jaguariúna e Pedreira recebe investimento de R$9,4 milhões  

Recursos foram destinados pela CPFL Santa Cruz, para expansão e modernização

A CPFL Santa Cruz, distribuidora do Grupo CPFL Energia, destinou, em 2022, R$9,37 milhões a obras e iniciativas de expansão, modernização, manutenção e atendimento ao cliente em Jaguariúna e Pedreira.

Nos 46 municípios atendidos pela CPFL Santa Cruz, o investimento total ultrapassou a marca dos R$168 milhões. Até 2027, os aportes devem chegar a R$1,28 bilhões na área da distribuidora, planejamento que segue o compromisso da CPFL Santa Cruz de prover energia de qualidade a todos os seus clientes.

“Seguimos trabalhando para oferecer mais solidez, segurança e modernidade nos serviços aos 47 mil clientes que já atendemos em Jaguariúna e Pedreira, e para que a energia que fornecemos impulsione o desenvolvimento desses municípios”, afirmou Carlos Zamboni Neto, presidente da CPFL Santa Cruz.

Em Jaguariúna, a distribuidora realizou obras para o recondutoramento de 200 metros de rede primária em 34,5 kV no circuito fonte da Subestação Jaguariúna I – Ceará, aumentando a confiabilidade do sistema e beneficiando cerca de nove mil clientes. O município recebeu obras de melhoramento da rede também nos bairros Colina do Castelo e Recreio Floresta, com recondutoramento de 400 metros de rede primária em 11,5 kV.

Pedreira contou com obras de substituição de rede primária por rede compacta de 11,4 kV, que previne o rompimento de cabos em manobras com cargas elevadas, aumentando a confiabilidade e flexibilidade do sistema durante intervenções de rotina ou emergência.

Investimentos que geram resultados – O Plano de Investimentos da companhia já gerou resultados históricos, que são refletidos diretamente no aumento da qualidade dos serviços. No ano passado, a CPFL Santa Cruz subiu quatro posições no ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com relação a 2021. Foi o terceiro maior avanço entre todas as distribuidoras do País.

No ranking TOP Brasil 2022 da ANEEL, onde são apontados os melhores índices do Brasil no indicador de qualidade de fornecimento de energia, o DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora), a CPFL Santa Cruz figura em primeiro lugar, com o melhor índice entre as concessionárias com mais de 400 mil clientes. Isso significa que em 99,94% do ano o cliente da distribuidora esteve com energia disponível. A distribuidora também foi reconhecida no tradicional prêmio de Melhores em Gestão, promovido pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), recebendo o Bronze, na categoria Grandes Empresas.

Confira os investimentos nos dois municípios em 2022:

