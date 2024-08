Radares de fiscalização de velocidade entram em operação em Jaguariúna

Docente de Medicina Veterinária da UniFAJ fala sobre a importância da prevenção contra doenças

Levar o pet para consulta de rotina com o médico-veterinário é uma das maiores provas de amor de um tutor. A ação conhecida como medicina veterinária preventiva é a principal forma de proteção contra doenças, principalmente quando se fala nas que mais afetam os pets durante todo o ano, tais como os problemas gastrointestinais e dermatológicos, além das hemoparasitoses (doença do carrapato).

Mas, quando devo levar meu bichinho de estimação ao veterinário? A médica-veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Dra. Aline Ambrogi, garante que a cada seis meses é o suficiente.

“A medicina veterinária preventiva trabalha para evitar o aparecimento de doenças nos animais e aumentar a expectativa de vida deles com qualidade. De maneira geral, posso afirmar que a detecção precoce de uma doença vai aumentar consideravelmente a expectativa de vida do animal”, diz. “Os cuidados preventivos são baseados na vacinação, exames de rotina, cuidados odontológicos, controle de parasitas e dieta de ótima qualidade.”

LEIA TAMBÉM:

A especialista lembra que, durante essa consulta de rotina, são solicitadas ao tutor informações sobre a rotina do animal. Além disso, o documento mais importante do pet, a carteirinha de vacinação, deve ser levada em todas as consultas. Nela, o médico-veterinário terá informações sobre vacinas e vermífugos aplicados, bem como remédios contra pulgas e carrapatos que o animal já tenha tomado.

“A consulta segue sempre um padrão de avaliação. Primeiramente são coletados os dados básicos do animal como nome, raça e peso. Depois o veterinário irá fazer uma série de perguntas sobre a rotina do pet para a anamnese, com questionamentos sobre problemas de saúde, ambiente que ele convive, o que come, se está fazendo as necessidades fisiológicas normalmente etc”, explica Aline. “Em seguida, será o exame físico do animal, avaliando frequência cardíaca, respiratória, temperatura corporal, entre outros.”

A médica-veterinária da UniFAJ explica ainda que exames podem ser solicitados pelo profissional. Os considerados de rotina são: de sangue, que incluem hemograma e avaliação do rim e do fígado; ultrassom abdominal e até mesmo exames de fezes, urina, RX e eletrocardiograma. Segundo a especialista, cabe ao médico-veterinário avaliar no momento da consulta quais exames devem ser realizados. O profissional pode ainda receitar algum medicamento, caso necessário.

Consulta deve ser feita com médico-veterinário de confiança

Realizar consulta de forma preventiva com médico-veterinário de confiança é garantir qualidade de vida ao seu bichinho de estimação. Por isso, o tutor deve ir em busca de profissionais capacitados. “É fundamental sempre escolher o médico-veterinário pelas referências de amigos e conhecidos. Um profissional que esteja sempre atualizado e que esteja acessível caso o seu animal tenha alguma emergência”, salienta Aline.

A especialista recomenda ainda buscar clínicas e hospitais veterinários com infraestrutura de qualidade, que possam garantir atendimento adequado e que ofereça bem-estar ao animal. Condições que são ofertadas em Jaguariúna e Indaiatuba, no interior do Estado de São Paulo, nos hospitais veterinários da UniFAJ e do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba).

Com média anual de 12 mil atendimentos, os espaços funcionam 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive com o pronto-socorro para atender situações de urgência e emergência, o que minimiza riscos e garante melhor chance de recuperação. Os hospitais possuem ainda ampla disponibilidade de vacinas e medicações para prevenir doenças ou tratar diversas condições de saúde. Assim como a prática constante de cirurgias de diferentes complexidades com segurança e precisão.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui