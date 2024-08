Projeto “Cultura para todos” leva cinema gratuito ao Bairro Zambom nesta sexta

Jaguariúna repetiu o resultado de anos anteriores e obteve o melhor desempenho entre as 20 cidades que compõem a RMC

Jaguariúna conquistou mais uma vez o topo do ranking da educação na Região Metropolitana de Campinas (RMC), segundo os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023 divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com uma nota média de 7,6 nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e 6,1 nos anos finais (6º ao 9º ano), Jaguariúna repetiu o resultado de anos anteriores e obteve o melhor desempenho entre as 20 cidades que compõem a RMC, consolidando-se como referência em educação pública na região.

A cidade também ficou na 8ª colocação geral no IDEB dentre todas as cidades do Estado de São Paulo. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil. No ano passado, Jaguariúna conquistou o Prêmio Cidades Excelentes como a Melhor Educação e Melhor Gestão do Estado.

No cenário nacional, o País alcançou a meta de 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, mas ficou abaixo do esperado nos anos finais e no ensino médio. Em contrapartida, Jaguariúna se destacou com índices acima da média nacional e estadual.

Os expressivos resultados de Jaguariúna refletem um conjunto de estratégias e investimentos realizados pela gestão municipal nos últimos anos. O município apostou em formação continuada para seus docentes, aprimoramento de materiais didáticos voltados às habilidades essenciais para os 5º e 9º anos e no acompanhamento sistemático dos dados educacionais. Essas ações permitiram que as práticas pedagógicas fossem continuamente ajustadas para atender às necessidades dos alunos, garantindo a eles um ensino de qualidade.

“Estamos extremamente orgulhosos com o resultado de Jaguariúna no IDEB, conquistando o 1º lugar entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas e o 8º no Estado de São Paulo. Esse reconhecimento é fruto do comprometimento de toda a nossa comunidade escolar, desde os professores e gestores até os alunos e suas famílias. Investimos em uma educação de qualidade, com infraestrutura adequada, formação continuada dos educadores e programas que estimulam o aprendizado. Este resultado nos motiva a continuar avançando e buscando cada vez mais excelência na educação de nossas crianças e jovens. Jaguariúna está no caminho certo”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“A excelência que conquistamos é resultado de um trabalho coletivo e dedicado. Esse desempenho demonstra o envolvimento e a competência de todos os profissionais da educação de Jaguariúna. A análise criteriosa dos resultados das avaliações externas tem sido fundamental para refletirmos sobre nossas práticas pedagógicas e aprimorarmos o ensino e a aprendizagem”, afirmou a secretária de Educação de Jaguariúna, Célia Leão.

